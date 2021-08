Horizon Forbidden West reporté à février 2022, Horizon Zero Dawn obtient une mise à jour à 60 ips

Sony Interactive Entertainment et le développeur Guerrilla Games ont retardé Horizon Forbidden West pour 18 février 2022. Cela a été repoussé par rapport à ce qui était prévu auparavant vacances 2021 fenêtre de libération.

Comme annoncé précédemment, le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4, et lors de la gamescom Opening Night Live, la société a annoncé que les précommandes ouvriront le 2 septembre.

“Bien que la décision de déplacer le lancement du jeu en 2022 n’ait certainement pas été facile, nous aimerions prendre un moment pour remercier tous nos fans pour leur soutien indéfectible”, a déclaré le directeur du jeu Mathijs de Jonge sur le blog PlayStation.

« Nous savons à quel point vous avez hâte de retrouver Aloy et ses amis, de poursuivre son histoire et d’explorer un monde nouveau et plus dangereux. Votre passion, votre fan art, votre cosplay, votre photographie virtuelle et vos vidéos ont signifié le monde pour nous tous. »

Cela fait suite à des rapports précédents selon lesquels Horizon Forbidden West manquera sa version proposée pour les vacances 2021 et arrivera plutôt au début de 2022.

Ce n’est pas vraiment une surprise que le jeu ait été repoussé, cependant : en juin, Herman Hulst, directeur des PlayStation Studios, a déclaré que même si le jeu était « sur la bonne voie » pour une sortie cette année pendant les vacances, « ce n’est pas encore tout à fait certain. “

“Pour Horizon, nous pensons être sur la bonne voie pour sortir cette saison des fêtes”, a déclaré Hulst. “Mais ce n’est pas encore tout à fait certain, et nous travaillons aussi dur que possible pour vous le confirmer dès que possible.”

Si vous êtes intéressé par du nouveau contenu Horizon, vous serez heureux d’apprendre qu’un correctif de performances amélioré est disponible dès maintenant pour la version PlayStation 4 d’Horizon Zero Dawn. Cela permet à tous ceux qui jouent sur PlayStation 5 de profiter de 60 images par seconde ciblées.