Horizon Forbidden West révèle plus sur les nouvelles cultures du jeu

Le développeur d’Horizon Forbidden West, Guerrilla Games, continue d’en dire plus sur le nouveau jeu et son monde, jusqu’à la sortie du jeu en février 2022. Un nouvel article de blog des développeurs de Guerilla se concentre cette fois sur le monde vivant du jeu, y compris ses cultures, ses colonies , et la technologie qui donne vie à tout cela.

Le message du chef de la communauté de Guerrilla, Bo de Vries, cite le concepteur principal du monde vivant du jeu, Espen Sogn, sur la façon dont son équipe donne vie au monde d’Horizon. « Lorsque vous vous promenez dans l’Ouest interdit, tout doit avoir l’impression d’y appartenir », explique Sogn. « L’équipe Living World de Guerrilla travaille sur des aspects du jeu qui rendent le monde authentique et vivant : les tribus, les colonies et les gens qui les composent. Il y a une intention derrière tout ce que nous plaçons dans le monde. »

Horizon : Forbidden West | Gamescom ONL 2021

Alors que la plupart des tribus du cadre post-apocalyptique ont été introduites par leur nom dans Horizon Zero Dawn, la suite présentera correctement des factions comme le guerrier Tenakth et l’agraire Utaru alors qu’Aloy explore leurs colonies et interagit avec leur peuple.

« Dans leurs colonies, vous verrez les Tenakth s’entraîner, se préparer au combat », a déclaré Espen, expliquant comment l’équipe du monde vivant adapte les détails qui leur sont donnés par les auteurs du jeu. « Ils sont souvent plus jeunes parce qu’ils doivent être des guerriers capables. Leur base est une ancienne ruine, à partir de laquelle ils ont récupéré certains gestes du Vieux Monde qu’ils ne comprennent peut-être pas complètement, comme utiliser un salut militaire pour dire bonjour. »

La saveur de ces cultures distinctes est le résultat de la collaboration entre un certain nombre d’équipes différentes, comprenant à la fois des aspects artistiques et techniques. Espen détaille également comment le système de foule du jeu fonctionne pour créer ces cultures réalistes en définissant des animations et des comportements de PNJ.

« Lorsque les membres d’une tribu sont dans leur campement, leurs espaces sûrs, ils peuvent agir comme eux-mêmes », a expliqué Espen. « Les Oseram sont une tribu sociale et historiquement patriarcale, leurs animations sont donc davantage axées sur les coups de poing à l’épaule et les high fives. Les Utaru, en revanche, sont décontractés, ils s’assoient donc souvent ensemble et sont un peu plus sensibles. Au fur et à mesure que le joueur se déplace, ce sont des indices subconscients potentiels qui vous aideront à visualiser où vous vous trouvez dans le monde. Tout cela se passe dans le cadre narratif du jeu. Vous devriez être capable d’identifier à distance quelle tribu vous regardez . »

Ces différentes cultures ont chacune leurs propres colonies dispersées dans l’Ouest interdit, qu’Aloy pourra visiter dans le jeu. Le premier qu’Aloy rencontrera est Chainscrape, un avant-poste frontalier d’Oseram conçu pour immerger le joueur dans le jeu et son environnement. D’autres colonies à travers le monde agiront comme des refuges alors qu’Aloy explore le monde ouvert, offrant également des opportunités d’acheter des fournitures, des armes et des tenues, et de mettre à niveau du matériel.

Un précédent article de blog Horizon a donné des détails sur les armes et les objets de la suite, et celui-ci développe également les tenues qui seront également disponibles pour Aloy. Aloy pourra profiter de nouvelles tenues des différentes tribus de l’Ouest interdit, tandis que la suite offrira également plus d’opportunités d’améliorer les tenues au-delà des éléments de modification du premier jeu.

« Aloy peut forger les pièces de la machine qu’elle a récoltées dans ses armes et ses tenues, en les améliorant pour qu’elles soient encore plus fortes », a déclaré le designer senior Steven Lumpkin. « Lorsque vous voyagez dans l’Ouest interdit, prenez note des machines qui ont des cornes, des griffes, des défenses ou des queues visibles. Alors que les premières mises à niveau peuvent nécessiter juste un peu de fil tressé ou de plaque dure solide, si vous voulez des emplacements de mod supplémentaires, les avantages les plus forts, ou les plus grandes résistances… vous voudrez vous assurer de tirer sur les pièces du Tremortusk avant de le démonter. «

Consultez le billet de blog complet pour plus de détails sur le monde étendu du jeu et sur la façon dont il prend vie. Horizon Forbidden West devrait sortir le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.

