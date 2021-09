‘Horizon Forbidden West’ sera la dernière mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 de Sony

Sony a fait sensation la semaine dernière en confirmant qu’il n’offrirait pas de voie de mise à niveau de nouvelle génération pour Horizon Forbidden West. Dans un article de blog sur la précommande du jeu, Sony a révélé qu’il y aurait un nombre impressionnant de versions disponibles. Étonnamment, les versions physiques et numériques standard n’incluaient pas de mise à niveau PS5 gratuite. Le moyen le moins cher d’acquérir le jeu sur les deux consoles serait d’acheter l’édition Digital Deluxe à 80 $.

Meilleure offre du jour Cette étonnante friteuse à air intelligente avec Alexa est en vente au meilleur prix d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La réaction des fans de PlayStation a été rapide. Comme Carli Velocci de Windows Central l’a souligné sur Twitter, Sony a promis que les mises à niveau pour tous ses jeux exclusifs propriétaires seraient gratuites. Voici ce que Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré au Washington Post l’année dernière :

Personne ne devrait être déçu. Les versions PS5 de ces jeux sont conçues à partir de zéro pour tirer parti de l’ensemble des fonctionnalités de la PS5, et nous avons un chemin de mise à niveau permettant aux utilisateurs de PS4 d’obtenir les versions PS5 gratuitement. Il s’agit de personnes ayant le choix. Je suis vraiment très content de la situation.

Horizon Forbidden West bénéficiera d’une mise à jour PS5 gratuite

Avec l’indignation croissante, Sony a décidé qu’il serait intelligent de faire marche arrière. Sony a mis à jour le billet de blog au cours du week-end avec un message de Ryan. Le PDG a annoncé que les joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur PS4 auront la possibilité de passer à la version PS5 gratuitement.

Ryan a admis que Sony avait « raté la cible » en tentant de rompre discrètement sa promesse. Parce que Sony voulait initialement lancer Horizon Forbidden West dans la fenêtre de lancement de la PS5, la société maintiendrait son offre. Malheureusement, ce sera la dernière fois qu’il envisage de le faire.

“Je tiens également à confirmer aujourd’hui qu’à l’avenir, les titres exclusifs cross-gen exclusifs de PlayStation (nouvellement sortis sur PS4 et PS5) – à la fois numériques et physiques – offriront une option de mise à niveau numérique de 10 USD de PS4 à PS5”, a révélé Ryan. . “Cela s’appliquera au prochain God of War et Gran Turismo 7, et à tout autre titre exclusif PS4 et PS5 cross-gen publié par Sony Interactive Entertainment.”

Comment Sony n’a pas vu que c’était un problème me déconcerte. Cela dit, l’entreprise a rapidement changé de cap pour ne pas laisser les retombées incontrôlables. Près d’un an plus tard, il est toujours incroyablement difficile de mettre la main sur une PS5. En offrant une mise à niveau gratuite de PS4 à PS5, Sony permet aux propriétaires de PS4 de créer leurs bibliothèques PS5 plus tôt. Ainsi, la décision de mise à niveau devient encore plus facile.