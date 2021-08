Horizon II Forbidden West sort le 18 février et c’est le meilleur moment pour jouer à l’original | Jeux

in

Bien que dans un environnement un peu étrange car nous sommes confrontés à un autre événement de jeu vidéo organisé virtuellement, la Gamescom donne des nouvelles depuis quelques heures et, maintenant, Sony a confirmé la date de lancement de l’un des jeux les plus attendus pour ce 2021. Bien sûr, nous devrons attendre encore un peu car Horizon II Forbidden West part l’année prochaine.

Même si beaucoup d’entre nous s’y attendaient d’ici la fin de cette année, car la grande exclusivité PS5 pour 2021Il semble que Guerrilla Games ait besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner son travail et, au final, la deuxième partie de l’un des meilleurs jeux de la dernière génération sortira l’année prochaine.

Ce sera le 18 février prochain que nous pourrons continuer les aventures d’Aloy à la fois sur PS4 et PS5 -analyse- et l’annonce est qu’elle a été quelque peu brève.

Et c’est que, Sony s’est faufilé dans la soirée d’ouverture de la vie de cette Gamescom avec el Annonce de la date de sortie de cet Horizon Forbidden West, mais il n’a montré aucune nouvelle image ou quelque chose que beaucoup d’entre nous attendaient, un peu plus de gameplay après la vidéo impressionnante d’il y a quelques mois.

Le 2 septembre prochain, dans une semaine, la période de réservation du titre commencera et ce sera peut-être à ce moment-là que Sony montrera plus de matériel pour encourager ces réservations, mais ce que nous savons, c’est que nous sommes au meilleur moment pour en donner un nouveau. ., ou la jouer pour la première fois si nous ne l’avions pas déjà fait, à la première partie.

Et c’est que, comme on le lit dans HobbyConsolas, désormais nous pouvons jouer à Horizon Zero Dawn avec un patch de nouvelle génération pour PS5 qui met le jeu à 60 images par seconde.

D’accord, ce n’est pas un changement visuel majeur pour un jeu de 2017, qui fait déjà quelques années, mais le jouer à 60 fps rendra l’expérience beaucoup plus confortable, surtout dans les batailles dans les Chaudrons.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre … et quoi de mieux que de revoir tout ce qui a été présenté au cours des deux jours que nous avons passés à la Gamescom. Et nos collègues de HobbyConsolas le couvrent à la minute près.