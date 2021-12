Horizon: la bande-annonce de Forbidden West montre des machines

Sony a publié la dernière bande-annonce du très attendu Horizon : Ouest interdit, montrant les machines du nouveau cadre du jeu et laissant entendre qu’elles pourraient être contrôlées par des forces moins que savoureuses.

Intitulé « Machines of the West », la bande-annonce s’ouvre sur une vue imprenable sur les panoramas, y compris les gratte-ciel en ruine et les trésors sous-marins, que le protagoniste Aloy visitera avant de présenter les machines ressemblant à des dinosaures qui peupleront l’Ouest interdit. Il se concentre sur trois nouveaux types de machines pour la suite : le Rollerback en forme de tatou, le Sunwing volant et le Slitherfang en forme de serpent.

Une voix off conclut la bande-annonce en expliquant comment les machines peuvent être exploitées pendant qu’Aloy en chevauche une qui a été reprise, mais cela suggère également que des forces malveillantes invisibles exploiteront les machines à leurs propres fins. Bien sûr, étant donné qu’Aloy peut également contrôler les créatures dans une certaine mesure, le jeu promet tout à fait l’affrontement lorsque les deux forces se rencontrent. Peut-être assisterons-nous même à des batailles à grande échelle entre machines et machines. On ne peut qu’espérer.

Forbidden West a fait l’objet d’une promotion constante ces derniers temps, avec une bande-annonce différente dévoilée aux Game Awards sept jours auparavant. Il semble que le retard jusqu’en février se maintiendra à moins que quelque chose d’inattendu ne se produise. Et à première vue, l’un des premiers grands jeux de 2022 devrait offrir toute l’expérience que les fans attendaient patiemment, surtout si vous aimez les éditions de collection. Espérons que cela vaudra la peine d’attendre.

Horizon : Forbidden West sortira le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.