Horizon photographique OnePlus 9 Series XPan-ds avec Hasselblad

Hasselblad avait révolutionné la façon dont les gens regardaient la photographie et le monde lui-même avec son appareil photo XPan en 1998.

Une collaboration entre une marque de smartphone et toute autre marque ou designer est généralement un arbre qui ne porte ses fruits qu’une seule fois. Il est très peu probable qu’une marque continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités ou fonctions à un smartphone existant dans le cadre d’une collaboration, bien après son lancement. A moins, bien sûr, que la marque de smartphone en question ait tendance à ne jamais s’installer.

OnePlus s’était associé à Hasselblad pour le lancement des OnePlus 9 et 9 Pro. Mais ce n’était pas seulement l’étiquette de Hasselblad qui accompagnait ces deux téléphones. Les téléphones ont fait les gros titres avec leur puissance photographique, produisant des clichés riches en détails et équilibrés en couleurs, grâce à l’étalonnage des couleurs emblématique de Hasselblad.

Cela fait un certain temps que OnePlus a lancé les OnePlus 9 et 9 Pro, et beaucoup ne se seraient pas attendus à ce que la marque ajoute de nouvelles fonctionnalités Hasselblad aux smartphones. Mais c’est là que la marque repousse les limites des attentes et ne s’installe vraiment jamais. OnePlus a maintenant décidé de faire passer la photographie au téléphone à un autre niveau en faisant revivre l’une des expériences Hasselblad les plus célèbres : le légendaire appareil photo XPan. La marque a introduit le nouveau mode XPan sur le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro qui lui permettra de prendre des photos en vue panoramique 65:24 mm. Ce format est devenu célèbre en 1998 lorsque Hasselblad a lancé l’appareil photo XPan. L’appareil photo a permis aux utilisateurs de prendre des images au format panoramique complet 24 x 65 mm ainsi qu’au format standard 24 x 36 mm, offrant aux gens une vue unique du monde ordinaire.

C’est cette vue qui revient désormais au OnePlus 9 et au OnePlus 9 Pro via le mode XPan. De plus, le mode permet également aux utilisateurs de faire l’expérience de deux célèbres objectifs de caméra XPan – le 30 mm et le 45 mm. Les images prises dans ce mode ne seront pas des affaires en basse résolution comme dans certaines applications, mais seront extrêmement riches en détails. En fait, les photos en mode XPan ne seront pas prises dans le mode 12 mégapixels par défaut mais seront en fait un résultat recadré de l’appareil photo principal de 48 mégapixels et de l’appareil photo ultra-large de 50 mégapixels, offrant des images avec une résolution de 7552 x 2798 sur 30 mm et 7872 x 2916 sur 45 mm. C’est plus de 20 mégapixels, ce qui signifie que les utilisateurs pourront non seulement éditer ces clichés sans compromettre la qualité, mais les imprimer donnerait également des résultats époustouflants. Il n’y a aucune distorsion, ce qui est un problème majeur dans les photographies panoramiques car les coins de ces clichés se « plient » souvent un peu. Les utilisateurs auront également la possibilité de photographier en couleur ou de passer au classique avec le noir et blanc dans le mode lui-même.

Le mode XPan permet aux utilisateurs de voir ce monde au rythme effréné avec un objectif classique qu’aucun autre appareil photo pour smartphone ne peut offrir. Avec ce mode, vous pouvez transformer les clichés les plus simples en magnifiques panoramas et capturer une perspective très différente de la vue « normale ». Cette fonctionnalité fonctionne évidemment mieux pour les images de paysage, mais même les photos prises en orientation portrait auront une perspective “plus haute”, toutes regorgeant de détails.

Mais ce que nous aimons le plus dans ce mode, c’est en fait ce qui se passe entre l’appui sur le déclencheur et l’apparition de l’image dans la galerie. C’est une toute petite touche qui ajoute à la magie de ce mode. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur orange Hasselblad, vous verrez d’abord l’image apparaître dans un format de film négatif qui se transformera ensuite en une vraie photographie juste devant vos yeux. Cela donne à l’ensemble du mode XPan une autre touche d’authenticité.

Vivre tout cela ne nécessite rien d’extraordinaire. Vous n’avez pas besoin de matériel supplémentaire ni même d’une autre application. Tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour votre OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro avec le dernier logiciel. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez simplement vous diriger vers l’application d’appareil photo par défaut et balayer vers le haut depuis la base de votre écran. Cela ouvrira une liste d’options parmi lesquelles vous n’aurez qu’à choisir XPan. La sélection du mode transformera le viseur de votre appareil photo ordinaire en vue de l’appareil photo légendaire Hasselblad XPan. Ici, vous aurez la possibilité de basculer entre la vue de l’objectif 45 mm et 30 mm et pourrez également choisir entre le mode couleur et le mode noir et blanc.

Hasselblad avait révolutionné la façon dont les gens regardaient la photographie et en fait le monde lui-même avec son appareil photo XPan en 1998. Il permettait non seulement aux utilisateurs de prendre des photos panoramiques sans avoir à changer le film (une affaire énorme à l’époque), mais leur donnait également la possibilité voir le monde autrement.

OnePlus fait exactement la même chose : changer la façon dont les gens regardent le monde en élargissant leur horizon photographique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.