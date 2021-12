Horizon Worlds quitte enfin la version bêta alors que le support d’origine d’Oculus Quest se termine

Cela fait longtemps, mais Horizon Worlds de Meta quitte enfin la version bêta et est désormais disponible pour tous les joueurs d’Oculus Quest 2 âgés de 18 ans et plus et résidant aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez récupérer Horizon Worlds sur l’Oculus Store en parcourant l’application sur votre smartphone ou en la téléchargeant directement depuis votre Quest ou Quest 2.

Les utilisateurs de Quest doivent cependant savoir que la prise en charge de l’Oculus Quest d’origine se termine le 13 janvier 2022 et qu’Horizon Worlds ne sera plus jouable sur le casque après cette date.

Le lancement parallèlement à la version publique de l’application est un nouveau jeu de tag laser 3v3 en équipe à l’intérieur d’Horizon Worlds, où les joueurs peuvent rejoindre leurs amis et jouer au laser tag virtuel. Meta lance également de tout nouveaux mécanismes et modèles que les gens peuvent utiliser pour créer leurs propres mondes et jeux dans Horizon Worlds.

Horizon Worlds a été initialement annoncé sous le nom de Facebook Horizons en septembre 2019 avant d’être renommé Horizon Worlds au début d’octobre 2021. Au cours des 2 dernières années, Facebook (maintenant Meta) a peaufiné la formule et testé son énorme réseau virtuel créé par les utilisateurs. monde, tout en maintenant un système d’invitation uniquement pour garder les foules relativement petites.

Meta dit qu’il utilise votre profil Facebook pour Horizon Worlds pour s’assurer que vous êtes bien qui vous prétendez être, citant qu’il garantit une présence en ligne plus sûre par rapport à d’autres hubs sociaux virtuels similaires comme VRChat.

Plusieurs mondes préférés de la communauté ont été mis en évidence dans le billet de blog, notamment :

Pixel Plummet : une bataille royale sur le thème des vagues de vapeur avec une touche rétro de style arcade. Baguette et balai : canalisez le sorcier ou la sorcière qui sommeille en vous pendant que vous faites voler votre balai magique en ville avec votre baguette à vos côtés. Mark’s Riverboat : Non, pas cette marque. Celui-ci porte le nom de son créateur tMARKbirman et est un excellent moyen de passer du temps avec des amis tout en profitant d’une promenade relaxante en bateau.

Bientôt, les utilisateurs de Quest 2 pourront inviter leurs amis dans leurs espaces domestiques avec Horizon Home, un remplacement de l’Oculus Home existant qui conserve vos espaces domestiques préférés, avec une touche plus sociale. Découvrez la bande-annonce de lancement d’Horizon Worlds ci-dessous et voyez si cela suscite votre intérêt.

