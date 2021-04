Horizon Zero Dawn est maintenant gratuit sur PS4 et PS5

Tout le monde sur PS4 et PS5 peut désormais télécharger gratuitement Horizon Zero Dawn grâce au programme Play At Home de PlayStation, qui encourage les gens à rester à l’intérieur et à jouer à des jeux. Le programme a récemment donné gratuitement Ratchet et Clank et un tas d’autres titres, et il semble continuer la tendance au cours des prochains mois.

Horizon Zero Dawn est gratuit du 19 avril à 23 h HE jusqu’au 14 mai, ce qui donne aux gens quelques semaines pour profiter de l’offre. Ce qui est encore mieux, c’est qu’il s’agit de l’édition complète, avec l’extension Frozen Wilds. Une fois que vous l’avez téléchargé, il vous appartient de le conserver pour toujours. Ils ne seront pas supprimés de votre bibliothèque à une date arbitraire dans le futur.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

C’est un excellent moyen pour Sony de faire de l’hyper avant sa suite. J’ai récemment dit qu’Horizon Zero Dawn était un jeu incontournable avant le lancement de Forbidden West, et il semble que beaucoup soient d’accord. Horizon Zero Dawn est l’un des meilleurs jeux PS4 de tous les temps, sorti initialement en 2017 en tant que nouvelle adresse IP de Guerilla Games. Il s’est depuis vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

Horizon Forbidden West devrait sortir cette année, mais ne soyez pas surpris s’il est retardé. Ce ne serait pas le premier, et nous verrons probablement beaucoup plus de retards de jeu tout au long de l’année.

L’ancien rencontre le nouveau

Horizon Zero Dawn

Préparez-vous pour la prochaine aventure d’Aloy

Plongez dans l’un des meilleurs jeux à sortir sur PS4 maintenant qu’il est entièrement gratuit. Jouez sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité et voyez de quoi parle tout le battage médiatique.