Horizon Zero Dawn est un jeu incontournable avant le lancement d’Horizon Forbidden West

Il est facile de dire que tout le monde devrait jouer au prédécesseur d’une suite avant la sortie de la suite, mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a des moments où vous n’avez honnêtement tout simplement pas besoin de jouer au premier ou au deuxième jeu d’une série avant de prendre la dernière version. Bien que vous puissiez sauter dans Horizon Forbidden West sans jouer à Zero Dawn, je ne pense vraiment pas que vous devriez. Et maintenant qu’il sera gratuit le 19 avril grâce à l’initiative Play At Home de PlayStation, vous n’avez aucune excuse pour ne pas le récupérer.

Horizon Zero Dawn a toujours l’air impeccable sur PS4 et PS5.

Sorti en 2017, Horizon Zero Dawn a toujours l’air impeccable sur PS4 et PS5 aujourd’hui. Il suit l’histoire d’une jeune femme nommée Aloy au 31ème siècle, longtemps après qu’un grand cataclysme a détruit la civilisation. Ce qui restait de la société a régressé en tribus qui utilisaient rarement la technologie. Pourtant, les restes des «Anciens», la société avancée précédente de la Terre, dispersent la terre sous la forme de bêtes mécaniques géantes. Lorsque ces machines commencent à devenir dérangées, Aloy commence à découvrir le mystère derrière ce qui s’est passé.

Forbidden West continuera le voyage d’Aloy alors qu’elle est envoyée dans un territoire inconnu pour trouver la source d’un mystérieux fléau qui endommage la terre. Pendant ce temps, Sylens, qui apparaît pour la première fois dans Zero Dawn, tente de comprendre pourquoi l’IA HADES a été réactivée. C’est l’un des points centraux de l’intrigue dans Zero Dawn et semble être tout aussi important dans Forbidden West.

Horizon Zero Dawn a été un succès instantané pour Sony et le développeur Guerilla Games, sa première nouvelle IP depuis Killzone. Après son deuxième anniversaire en 2019, PlayStation a annoncé qu’elle s’était vendue bien à plus de 10 millions d’exemplaires. Le directeur général du studio, Hermen Hulst, deviendra le directeur de PlayStation Worldwide Studios, succédant à Shuhei Yoshida. Cela en dit long sur le succès du jeu.

Aussi important que puisse être le récit d’un jeu, les studios veulent également que les suites soient accessibles afin d’atteindre le plus large public possible. Guerilla Games essaiera probablement de rendre Forbidden West aussi agréable que possible pour les nouveaux arrivants, mais dans le cas de cette série en particulier – et comme avec de nombreuses franchises propriétaires de PlayStation – vous manquez vraiment quelque chose si vous ne jouez pas à Horizon. Zero Dawn.

Et non seulement vous devriez y jouer pour vous préparer à Horizon Forbidden West, mais vous devriez également y jouer car c’est l’un des meilleurs jeux PS4 jamais créés. Il se tient là avec The Last of Us et God of War, et certains diraient même que c’est mieux que les deux.

Horizon Forbidden West devrait sortir cette année, mais je ne serais pas surpris qu’il finisse par devenir victime de la myriade de retards de jeu que nous avons déjà constatés. L’industrie des jeux a été durement touchée par la pandémie et certains endroits essaient encore de s’acclimater à leurs scénarios de travail à domicile.

L’ancien rencontre le nouveau

Horizon Zero Dawn

Préparez-vous pour la prochaine aventure d’Aloy

Avec la sortie d’Horizon Forbidden West (soi-disant) cette année, c’est le moment idéal pour se lancer dans Zero Dawn. Suivez Aloy dans son voyage alors qu’elle découvre la vérité derrière le grand cataclysme qui a eu lieu mille ans auparavant et pourquoi les machines sont soudainement corrompues.