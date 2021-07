Horloge Hamilton dans Far Cry 6

Les joueurs pourront compter sur la Khaki Field Titanium Automatic de Hamilton pour leurs aventures virtuelles.

La dernière collaboration de Hamilton est une célébration de sa passion pour la créativité et l’excellence technologique. Le jeu vidéo d’action-aventure Far Cry 6 (développé et publié par Ubisoft) permet aux joueurs de plonger directement dans l’action, et Hamilton Khaki Field sera là pour les aider dans leur voyage.

La Hamilton Khaki Field Titanium Automatic sera la première montre de marque dans le jeu de la franchise Far Cry, apportant un autre niveau de réalité à l’incroyable qualité cinématographique du jeu vidéo. Conçu pour l’action à l’écran et hors écran, le Khaki Field Titanium Automatic est le complément parfait du personnage principal Dani Rojas, un combattant de la guérilla luttant pour libérer la nation de Yara du règne d’un dictateur.

Un cadeau

Les joueurs reçoivent la montre en cadeau de Juan Cortez pour avoir accompli une dangereuse mission de guérilla et peuvent compter sur sa précision lorsqu’ils combattent le président Antón Castillo, le dictateur impitoyable de Yara, une île fictive des Caraïbes. En plus de l’expérience cinématographique, le cruel dictateur prend vie grâce à l’acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad, 2009-2011), et la révolution bat au rythme de la musique du compositeur Pedro Bromfman (Narcos, 2015-2017 ).

Dans les films

Les montres Hamilton, favorites des cinéastes depuis des décennies, sont apparues dans plus de 500 films et émissions de télévision depuis 1932. Elles ont apporté de l’authenticité aux drames de guerre, envisagé l’avenir du style dans les épopées de science-fiction et joué un rôle central dans les thrillers classiques. Les mondes virtuels sont de plus en plus fidèles à la réalité, et les moindres détails nous rapprochent de cette réalité aussi bien dans les films hollywoodiens que dans les jeux vidéo.

Far Cry 6 sortira dans le monde le 7 octobre 2021.

www.hamiltonwatch.com