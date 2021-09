Horner agacé par les changements d’arrêt au stand de mi-saison

Avec leurs malheurs d’arrêt aux stands la première étape de l’accident du GP d’Italie de Max Verstappen, Christian Horner a déclaré qu’il était « ennuyeux » lorsque les directives techniques modifient les procédures à la mi-saison.

Plus tôt cette année, la FIA a annoncé une nouvelle directive technique pour les arrêts aux stands, l’objectif étant de les rendre légèrement plus lents et, espérons-le, plus sûrs.

Le TD concernait un bouton sur le canon de roue sur lequel le membre d’équipage changeant le pneu appuie pour informer l’homme du cric à l’avant qu’il a terminé.

Dans le passé, cela pouvait être enfoncé avant même que le mécanicien ne commence à serrer les roues, maintenant afin de ralentir le processus, ce bouton ne fonctionne qu’une fois la roue serrée.

Mais s’il est pressé prématurément, comme cela s’est produit lors de l’arrêt au stand de Verstappen à Monza, rien ne se passe et tout le processus doit être répété. Cela a conduit à un arrêt au stand de 11 secondes du pilote Red Bull.

Mercedes ayant également un arrêt plus lent que d’habitude, Verstappen et Lewis Hamilton se sont retrouvés au milieu de la course. Ils se sont écrasés, les deux conducteurs ont abandonné.

“C’est toujours ennuyeux d’avoir quelque chose qui change à la mi-saison”, a déclaré Horner, “et en particulier quelque chose de procédural comme ça.

“Donc, le TD a eu un impact direct sur le problème humain que nous ajoutons à Monza, ce qui est ennuyeux mais c’est la même chose pour tout le monde, nous devons en tirer des leçons, comprendre ce qui n’a pas fonctionné, y remédier pour essayer de s’assurer que ce ne soit pas le cas. ça ne se reproduira plus.

“C’était une conséquence du changement qui a été introduit.”

Il a ajouté : « Je pense qu’il y a quelque chose qui s’appelle une erreur humaine et je pense que nous en avons vu une lors de la dernière course.

« Je pense que vous apprenez toujours et que vous modifiez également vos outils pour essayer de vous simplifier la vie, pour intégrer des sécurités intégrées, que ce soit dans le logiciel, etc., et je pense que l’arrêt au stand fait partie intégrante d’un grand prix. et vous devez compter sur un temps stationnaire dans le cadre de votre stratégie.

« Il est donc évident que beaucoup d’analyses sont consacrées à une défaillance lors d’un arrêt au stand, comme cela le ferait sur n’importe quel composant de la voiture. Vous essayez d’en tirer des leçons, vous essayez de mettre en place des coffres-forts pour faire face à la situation si cela se reproduisait. »

Son homologue de Mercedes, Toto Wolff, convient qu’il est « difficile » d’avoir à ajuster les procédures à mi-parcours de la saison et que cela peut jouer un rôle dans l’apparition d’erreurs humaines.

“C’est une situation ou un processus procédural qui, si vous avez fait quelque chose tout au long de ces années de la même manière et que vous devez ensuite changer d’une manière, cela peut toujours être un peu délicat – mais ce n’était pas catastrophique”, a-t-il déclaré. .

«Nous avons mis en place des mesures d’atténuation et c’est l’atténuation qui nous a aidés à ne pas perdre trop de temps. Mais c’est un nouveau défi.

« Il faut voir tout le processus. L’erreur humaine n’existe pas. Il y a cette chose dans la façon dont le processus est conçu, comment l’équipement est calibré.

« Donc, c’est ce que nous devons examiner, et nous devons donner le meilleur pistolet de roue possible et le meilleur processus possible aux mécaniciens afin qu’ils puissent fonctionner de manière sûre pour éviter des arrêts au stand plus longs mais également être assez rapide et que l’équilibre a toujours été délicat pour toutes les équipes de Formule 1.