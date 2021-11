Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’un « maréchal voyou » avait porté un coup dur aux chances de championnat de Max Verstappen après que son pilote se soit vu infliger une pénalité sur la grille pour le Grand Prix du Qatar.

Verstappen s’est initialement qualifié deuxième sur la grille aux côtés de son rival Lewis Hamilton, vainqueur de la pole position. Cependant, il a été relégué à la septième place après avoir reçu une baisse de cinq places sur la grille pour ne pas avoir répondu aux doubles drapeaux jaunes agités.

L’incident s’est produit après l’arrêt de Pierre Gasly au bord de la piste, déclenchant des drapeaux jaunes. La direction de course a alors décidé d’annuler les drapeaux jaunes. Les systèmes électroniques ont été dûment annulés, mais les commissaires aux drapeaux en face de la voiture à l’arrêt de Gasly ont continué à agiter leurs drapeaux.

Lorsque Verstappen a dépassé la scène, des doubles drapeaux jaunes ont été agités. Au moment où Valtteri Bottas a passé la scène, un seul drapeau jaune était agité. Bottas s’est vu attribuer trois places sur la grille.

Horner n’a pas été impressionné par la décision de pénaliser son conducteur. « Je pense que c’est juste un marshal voyou qui a brandi un drapeau et il n’a pas été mandaté par la FIA », a-t-il déclaré à Sky. « Il faut qu’ils contrôlent leurs commissaires, c’est aussi simple que ça car c’est un coup crucial pour nous dans ce championnat du monde. Maintenant, commencer P7 sur une piste sur laquelle vous ne pouvez pas dépasser, c’est énorme.

« Ce qui est frustrant, c’est que le directeur de course a dit » montez, c’est bon, c’est une piste sûre, terminez vos tours « , effectivement, en désactivant le jaune », a ajouté Horner. « Donc, tout le GPS, tous les signaux que nous avons pour dire que la piste est sûre, même la surface glissante a disparu, il n’y a donc rien à communiquer au conducteur. »

Carlos Sainz Jnr a été acquitté de la même infraction après avoir d’abord manqué de ralentir pour les drapeaux jaunes, puis a reculé lorsqu’il a vu la voiture de Gasly.

« L’autre que je ne comprends vraiment pas est Carlos Sainz », a déclaré Horner. « Il a fait exactement la même chose, il ne l’a pas vu et a passé tout droit, est passé avec le DRS ouvert, entièrement planté, et il s’est levé environ 10 mètres avant la ligne et c’est bon. »

Le patron de Red Bull a appelé à des changements dans la gestion des drapeaux d’avertissement de la F1 après l’incident. « Je pense qu’il doit y avoir des adultes qui prennent des décisions d’adultes », a-t-il déclaré. « Juste avoir du binaire, quelqu’un brandit un drapeau jaune, c’est juste frustrant.

« Je pense que le directeur de course devrait avoir le contrôle du circuit. Il est l’arbitre à la fin de la journée et sinon n’importe qui, vous obtenez un marshal qui décide de brandir un drapeau jaune, comment ça marche ?

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :