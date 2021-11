Horner convoqué devant les commissaires pour manquement au code sportif

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a été convoqué par les commissaires sportifs au Qatar pour une prétendue violation du Code Sportif de la FIA.

Le leader du Championnat du monde Max Verstappen a été giflé d’une pénalité de cinq places sur la grille avant le Grand Prix du Qatar, pénalisé pour n’avoir pas respecté les drapeaux jaunes à double vague lors des qualifications.

Cela a fait passer le pilote Red Bull de P2 à P7 sur la grille de départ du circuit international de Losail et a suscité une forte réponse de Horner, qui a réprimandé un « maréchal voyou » pour avoir agité le drapeau jaune et a appelé la FIA à commencer à prendre le contrôle de leur équipe de maréchal.

Après avoir vu Verstappen récupérer en P2 derrière le vainqueur en fuite Lewis Hamilton, Horner a rapidement été appelé par les stewards pour deux infractions potentielles.

RUPTURE : Christian Horner convoqué devant les commissaires sportifs pour manquement au Code Sportif.#QatarGP #F1 pic.twitter.com/Av5VdjPdLA – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

La convocation se lit comme suit : « Le directeur de l’équipe, Christian Horner, est tenu de se présenter aux commissaires à 19h15, heure locale, en relation avec l’incident ci-dessous :

« Infraction présumée à l’article 12.2.1 f) et 12.2.1 k) du Code Sportif International de la FIA. »

L’article 12.2.1 F précise : « Tous propos, actes ou écrits ayant causé un préjudice moral ou un préjudice moral à la FIA, à ses organes, à ses membres ou à ses dirigeants, et plus généralement sur l’intérêt du sport automobile et sur les valeurs défendues par la FIA.’

L’article 12.2.1 K précise : « Toute faute à l’égard : des licenciés, des officiels, des officiers ou des membres du personnel de la FIA, des membres du personnel de l’Organisateur ou du promoteur, • des membres du personnel des Concurrents, des agents de contrôle du dopage ou toute autre personne impliquée dans un contrôle antidopage effectué conformément à l’annexe A.

Plus à venir…

Le message que Horner a convoqué devant les stewards pour violation du code sportif est apparu en premier sur PlanetF1.