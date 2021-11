Horner convoqué pour rencontrer les commissaires de la FIA pour violation présumée du code · .

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a été convoqué pour s’entretenir avec les commissaires sportifs du Grand Prix du Qatar 2021 au sujet d’une prétendue violation du Code Sportif International.

Il fait l’objet d’une enquête pour violation présumée de deux articles de l’ISC.

Le premier est l’article 12.2.1 (f) qui interdit « toutes paroles, actes ou écrits ayant causé un préjudice moral ou une perte à la FIA, ses organes, ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l’intérêt du sport automobile et sur les valeurs défendues par la FIA.

Le second est l’article 12.2.1 (k) qui empêche « toute Inconduite envers les licenciés, les officiels, les officiers ou les membres du personnel de la FIA, les membres du personnel de l’Organisateur ou du promoteur, les membres du personnel des concurrents, les officiels du contrôle du dopage ou toute autre personne impliquée dans un contrôle du dopage effectué conformément à l’annexe A.

La FIA n’a pas précisé comment Horner est soupçonné d’avoir enfreint les règles. Cependant, il a vivement critiqué la décision d’infliger une pénalité de cinq places sur la grille à son pilote Max Verstappen avant la course d’aujourd’hui.

Horner a critiqué la décision de pénaliser Verstappen pour ne pas avoir ralenti pour des drapeaux jaunes à double agitation qui ont été montrés par un marshal lorsque d’autres signaux de drapeau jaune avaient été retirés.

« Je pense que le directeur de course devrait avoir le contrôle du circuit », a déclaré Horner. « C’est l’arbitre à la fin de la journée et sinon n’importe qui, vous obtenez un marshal qui décide de brandir un drapeau jaune, comment ça marche ? »

« Il doit y avoir des adultes qui prennent des décisions d’adultes », a ajouté Horner.

« Je pense que c’est juste un marshal voyou qui a brandi un drapeau et il n’a pas été mandaté par la FIA. Il faut qu’ils contrôlent leurs commissaires, c’est aussi simple que ça car c’est un coup crucial dans ce championnat du monde pour nous.

Horner doit rencontrer les stewards à 19h15, heure locale du Qatar.

