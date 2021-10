Horner craignait que Schumacher ne coûte la victoire à Verstappen · .

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, craignait que Max Verstappen ne perde la tête du Grand Prix des États-Unis dans le dernier tour.

Verstappen a rapidement poussé Lewis Hamilton sur lui alors qu’il perdait un temps précieux en chevauchant le Haas de Mick Schumacher.

Hamilton n’avait pas été en mesure de se rapprocher du DRS de Verstappen, mais lorsque le pilote Red Bull a perdu trois dixièmes de seconde au tour de la Haas, la Mercedes s’est rapprochée.

« Il est très difficile de prendre en compte dans votre stratégie les retardataires », a déclaré Horner. « On a perdu beaucoup de temps derrière Yuki [Tsunoda] puis Mick Schumacher a été assez coûteux dans les deux derniers tours.

«Je pensais que cela allait nous coûter la victoire car il a tenu Max dans tout le secteur. Mais heureusement, nous avons récupéré le DRS dans la ligne droite départ/arrivée, ce qui a au moins donné à Max un peu de répit dans le premier virage. Mais cela a certainement ajouté au stress sur le mur des stands. »

Alors que Verstappen a bénéficié du DRS en doublant Schumacher, Hamilton n’était pas assez proche de l’un ou l’autre pour faire de même, ce qui a donné au leader un précieux répit dans le dernier tour.

Verstappen a commencé la course depuis la pole mais a perdu la tête face à Hamilton dans le premier tour. Bien que la Red Bull ait été plus rapide que la Mercedes lors du premier relais, comme l’ont rapporté les deux pilotes, Verstappen n’a pas pu dépasser Hamilton.

Red Bull s’est donc engagé dans une stratégie agressive, faisant entrer Verstappen tôt.

« Je pense que nous étions plus rapides avec le pneu médium et Max pouvait voir que Lewis glissait beaucoup et que nous risquions de surchauffer nos propres pneus en étant simplement coincés », a déclaré Horner. «Nous avons donc décidé de prendre le pari et d’encaisser un peu d’air libre. Cela allait ensuite nous mettre sous pression, c’est sûr, en fin de course.

L’équipe a empêché Hamilton de courir plus de trois tours de plus que Verstappen lors de son premier arrêt au stand en faisant venir Sergio Perez pour son arrêt au stand, forçant Mercedes à couvrir la menace du deuxième Red Bull.

« Parce que Mercedes avait couru longtemps, nous avons pu les pousser à changer dès le premier relais en faisant également entrer Checo. Mais bien sûr, ils ont ensuite eu la capacité de rester longtemps dans ce relais intermédiaire qui leur a donné un avantage de huit tours sur les pneus jusqu’à la fin de la course.

Horner a déclaré que la gestion par Verstappen des «cinq derniers tours cruciaux» lorsque Hamilton avait un avantage significatif sur l’âge des pneus était «une performance phénoménale» et potentiellement l’une des meilleures jamais réalisées par Verstappen.

La conduite de Verstappen a assuré la première victoire de l’équipe sur le Circuit des Amériques depuis 2013, période au cours de laquelle Mercedes a remporté cinq victoires.

« C’est une grande victoire pour nous sur un circuit sur lequel Lewis et Mercedes ont manifestement été si forts à l’ère hybride », a déclaré Horner.

