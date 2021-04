Horner: De grandes courses à venir de Perez à l’avenir

Le nouveau pilote de Red Bull, Sergio Perez, a coché toutes les mauvaises cases pour son équipe lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021, en commençant par surqualifier son coéquipier Max Verstappen et en ratant le type de course dans laquelle il devrait exceller.

Après trop d’années en tant que demi-équipe, Verstappen faisant tous les gros efforts, Red Bull a repris ses esprits en faisant signer Perez pour sauvegarder son as, dans l’autre voiture, au détriment de leur talent local, Alex Albon et Pierre Gasly.

L’idée est que tandis que Verstappen fait ce qu’il fait de mieux, à savoir conduire aussi vite qu’il le peut tout le temps, Perez apporterait sa marque unique de puissance de feu aux jours de course avec sa conduite légendaire de style «pneu-chuchoteur», se levant à l’occasion en des courses de forte attrition comme celles que nous avons eues à Imola dimanche.

Mais cette théorie a été renversée ce week-end, à partir de samedi en qualifications alors qu’il faisait l’impensable et surqualifié Verstappen, premier coéquipier du Néerlandais à le faire en 31 courses, pour s’aligner sur la première ligne de la grille derrière Lewis Hamilton.

Le jour de la course a commencé avec la pluie et, par conséquent, un départ mouillé, des conditions de piste si difficiles que même le pilote Ferrari Charles Leclerc ont été surpris, et c’est avant le début de la course!

Intensifiez Checo Perez, nous pensions, c’était son terrain de jeu idéal.

Mais au cours des deux heures qui ont suivi, le vétéran de 193 départs en Grand Prix ressemblait à une recrue, comme un Albon pourrait avoir à dire, alors qu’il tâtonnait, y compris quelques tours, ce qui lui a coûté un podium.

À l’avant, Verstappen a livré une masterclass pour remporter la victoire sur Hamilton et Mercedes, tandis que Perez a franchi la ligne d’arrivée en 12e position, à près d’un tour à la dérive de la voiture bleue gagnante.

Malgré la démonstration lamentable de leur nouveau pilote, le directeur de l’équipe Christian Horner est indifférent: «Il est juste temps dans le siège. C’est différent de ce à quoi il était habitué.

«Il a fait un méga boulot [in qualifying] pour le mettre en première ligne, il a raté de peu cette pole position et il y a de belles courses à venir de lui dans le futur.

«On pouvait voir dans l’air pur que son rythme était fort; il vient de se faire prendre dans ce train DRS à la fin. Mais oui, ce fut une journée difficile pour eux tous aujourd’hui. Tellement dur pour lui et nous aurions dû retirer certains points à Mercedes.

«Il avait un bon rythme en course et il y a encore un très long chemin à parcourir», a ajouté Horner.

Perez a résumé le mieux sa propre performance: «Je suis très déçu de moi-même et vraiment désolé pour l’équipe. Je pense qu’au redémarrage, le podium était le nôtre et le rythme de la voiture était bon, nous aurions dû terminer un et deux sur le podium.