Horner “déçu” par l’allégation de “faute tactique” de Wolff · .

Toto Wolff pense que le leader du championnat Max Verstappen a commis une “faute tactique” dans son accident de course avec Lewis Hamilton à Monza.

Les deux protagonistes du championnat se sont affrontés pour la deuxième fois cette saison à l’occasion de Rettifilo après que Hamilton soit sorti de son arrêt au stand. Alors que la paire contournait la chicane, ils se sont emmêlés au sommet du virage deux, envoyant le Red Bull rebondir sur la Mercedes et mettant les deux pilotes hors de la course.

“Dans le football, vous appelleriez cela une” faute tactique “”, a déclaré Wolff à Sky. “Il savait probablement que si Lewis restait devant, alors c’était probablement la victoire de la course.”

Cependant, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’est opposé à la suggestion selon laquelle l’accident était intentionnel de quelque manière que ce soit. Au sujet des commentaires du patron de Mercedes, Horner a déclaré: “Je pense que je serais déçu si Toto suggérait cela.”

«Je ne pense pas qu’il pense que passer du premier au deuxième. Il se dit “comment puis-je dépasser la voiture devant ?”.

La collision fait suite à un incident dans le premier tour, à la chicane Della Roggia, où Hamilton a été contraint de céder à son rival. Wolff a déclaré que son chauffeur avait agi correctement en reculant.

« Quand vous regardez au virage quatre, il a reculé. Et c’était tout à fait une chose, parce que vous savez qu’il reste probablement devant vous. Ensuite, l’incident au cours duquel ils se sont réellement écrasés, il était clair pour Max que cela se terminerait par un accident.

Horner a déclaré que l’accident était un incident de course, mais pense que Verstappen avait droit à plus d’espace de la part de son rival.

“Pour moi, après l’avoir regardé et regardé à nouveau, j’ai senti que Max méritait un peu plus d’espace pour être donné au virage deux”, a expliqué Horner.

«Je pense que vous pouvez, vous pouvez le regarder et vous pouvez affirmer que l’un aurait dû aller tout droit, vous pouvez affirmer que l’autre aurait dû donner plus d’espace. Donc, je pense que lorsque vous ne pouvez pas attribuer le blâme, vous devez dire que c’est 50-50. Et donc je pense que de notre point de vue, de mon point de vue, c’est un incident de course.

