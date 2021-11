Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a réagi avec déception aux commentaires de son homologue Toto Wolff sur le potentiel d’une nouvelle collision entre leurs pilotes en lice pour le titre.

Wolff a suggéré que Max Verstappen et Lewis Hamilton pourraient à nouveau s’emmêler dans la course au titre entre les deux. « Celui qui est devant va absolument essayer de faire la même chose que dans les années Senna-Prost », a déclaré Wolff, qui a également affirmé que Verstappen avait délibérément frappé Hamilton lorsque la paire est entrée en collision à Monza.

« J’ai été déçu de lire les commentaires selon lesquels cela était toléré », a déclaré Horner lorsqu’on lui a posé des questions sur les remarques de Wolff. «Nous voulons un combat vraiment juste d’ici la fin du championnat.

Avant leur collision à Monza, Hamilton et Verstappen se sont également emmêlés lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Horner a déclaré qu’il ne voulait plus de contact entre les deux.

« Je pense que n’importe quel pilote voudrait gagner le championnat sur piste », a-t-il déclaré. « Nous sommes une équipe de coureurs et si nous pouvons réussir cet exploit et que c’est une tâche énorme, alors nous ne voudrions pas gagner un championnat par une collision entre les pilotes. Il y en a déjà eu assez cette année.

« Ce que nous avons vu à Austin, c’est une belle bagarre entre deux pilotes au sommet de leur art. [With] quelques courses de plus comme Austin d’ici la fin de l’année, je pense que le plus grand vainqueur sera la Formule 1. Personne ne veut voir un championnat se décider dans un bac à gravier.

Horner a rejeté la caractérisation de Wolff de lui comme un acteur de « pantomime » qui joue sur la rivalité entre les deux. « En ce qui nous concerne, tout n’est que bruit », a déclaré Horner. « Tout dépend de ce que vous faites sur la piste. Et si vous pouvez parler sur la piste, cela a beaucoup plus de poids et de valeur.

« Toto aime faire un commentaire ici ou là et ça fait partie de l’aiguille, ça fait partie du sport. Il a beaucoup en jeu, il vise un huitième championnat du monde avec son pilote. On fait une première avec Max pour rajouter aux titres qu’on a déjà gagnés.

« La Formule 1 est une compétition et à mesure que la pression monte, vous voyez les gens réagir à la pression de différentes manières. Nous sommes maintenant à la fin du championnat, donc vous pouvez sentir la tension et cela ne fera que croître plus cela dure.

« Donc, si Toto veut faire un commentaire ou deux, ça me va. C’est la saison des pantomimes qui arrive de toute façon, donc c’est comme ça.

