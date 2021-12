Horner : Djeddah est le genre de circuit de Max

Red Bull semble être en retrait autour du nouveau circuit de la corniche de Jeddah, avec Lewis Hamilton en tête vendredi, mais Christian Horner pense que tout espoir n’est pas perdu car le tout nouveau circuit de Formule 1 est le genre de circuit de Max Verstappen.

Le dernier site à figurer au calendrier de la F1 semble être le genre de circuit, où le W12 de Mercedes fléchira ses muscles, en particulier avec un Lewis Hamilton renaissant au volant et le moteur « épicé ». le Britannique en a profité à Sao Paulo pour sortir vainqueur, boulonné à la voiture.

Les premiers signes après FP1 et FP2 sont conformes à ces prédictions, car Verstappen a terminé deuxième au premier et quatrième au second, tandis que Hamilton mène les deux.

Un pilote comme Max peut faire la différence

Cependant, le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, n’est pas encore trop inquiet, car il pense que son pilote vedette peut faire la différence autour du circuit de la corniche de Jeddah.

« C’est le genre de circuit de Max avec une vitesse élevée, des murs et des trottoirs », a déclaré Horner à Sky. «Il était à un moment plus rapide que quiconque, il en profite.

« Tout le monde dans l’équipe connaît son rôle. Le plus important est d’en profiter. Nous avons eu une année merveilleuse, et enfin, Mercedes a un concurrent.

« C’est comme deux finales de coupe maintenant, nous ferons tout notre possible pour sortir vainqueurs », a insisté Horner.

« Nous nous sommes sentis très forts sur le pneu dur », a souligné le patron de Red Bull. « Plus le composé est tendre, plus le pneu devient une diva pour l’allumer et en tirer le maximum.

«Il y aura beaucoup d’analyses là-dessus avec des tours de piste et de la préparation.

« Je ne pense pas que nous étions seuls dans ce cas, il y en avait d’autres qui avaient du mal à mettre la voiture dans la bonne fenêtre, mais une fois que vous l’avez déverrouillée, vous pouvez voir qu’il y a des performances là-bas », a ajouté Horner.

Qu’en est-il de l’aileron arrière ombragé de Mercedes ?

Red Bull a parlé de quelque chose de « louche » qui se passe avec l’aileron arrière de Mercedes, qui, selon eux, leur donne un avantage de vitesse de pointe. Cela a incité la FIA à introduire des tests plus stricts, que Mercedes a réussis.

Interrogé par Sky à ce sujet, Horner a déclaré : « Après l’introduction du nouveau test, nous avons constaté une convergence sur les vitesses.

« Des vitesses similaires ici aujourd’hui, donc c’est encourageant », a souligné le joueur de 48 ans. « J’espère que cela restera le cas ici et le week-end prochain. »

Horner est ensuite entré dans les détails des performances relatives entre Mercedes et Red Bull en Arabie saoudite.

« Vous pouvez voir que c’est assez serré [between Red Bull and Mercedes], » il a dit. « C’est un circuit exigeant, à grande vitesse avec des murs.

« Ce sera celui qui tirera le meilleur parti des pneus, qui réalisera un tour propre et courra aussi près du mur qu’il l’osera.

« Ce sera donc une compétition fascinante. Les qualifications seront cruciales comme la plupart des circuits urbains et alors tout peut arriver pendant la course elle-même », a conclu Horner.

Red Bull a cinq points de retard sur Mercedes au classement des constructeurs, alors que Verstappen devance Hamilton de huit points au championnat des pilotes.