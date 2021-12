Horner : En F1, on ne sauve pas des vies

Christian Horner a donné un aperçu de son état d’esprit au milieu de l’intense combat pour le titre de cette année, insistant sur le fait qu’il faut avoir la bonne perspective, car la Formule 1 est un sport, et non pas pour sauver des vies.

Cette saison a été la première fois que Red Bull se retrouve impliqué dans la bataille pour les titres pilotes et constructeurs de F1 depuis leur séquence de victoires entre 2010 et 2013 avec Sebastian Vettel au volant de leur voiture.

Cette année, ils ont Max Verstappen à la tête de leur charge, avec Mercedes et leur as Lewis Hamilton donnant à la tenue de boissons énergisantes un combat aussi difficile qu’ils pouvaient s’y attendre, le Néerlandais tirant pour sa toute première couronne de pilote de F1.

S’exprimant dans sa chronique pour le site Web de l’équipe, Horner a salué la maturité dont Verstappen a fait preuve sous pression.

Verstappen mature a été extrêmement impressionnant

« Ne vous y trompez pas, se battre pour votre premier titre en F1 est un moment intense dans votre carrière de pilote, mais la maturité dont Max a fait preuve tout au long de la campagne a été extrêmement impressionnante », a déclaré Horner.

« Il est détendu et gère incroyablement bien la pression, je pense qu’il pilote mieux que jamais.

« Un bon exemple de cela a été pendant la course au Qatar, quand il a senti que nous ne pouvions pas attraper Lewis, mais a commenté à la radio qu’il « voulait s’amuser » », a-t-il révélé.

«Max est franc et il l’appelle comme il le voit. Il ne travaille pas avec un psychologue du sport ; c’est juste comment il y fait face.

« Se battre pour deux championnats du monde est exactement ce pour quoi nous avons travaillé dur », a insisté Horner. « Nous entamons les dernières courses et c’est extrêmement serré.

« Max n’a que huit points d’avance dans le championnat des pilotes et cinq points de retard dans celui des constructeurs, les années précédentes, nous nous serions arrachés le bras pour être dans cette position à ce stade du championnat. »

Nous nous inquiétons des choses que nous pouvons contrôler

Horner, qui, lorsqu’il est embauché par Red Bull en 2005, est devenu le plus jeune directeur d’équipe de l’histoire du sport à 31 ans, a admis que leur expérience en tant qu’équipe joue un rôle majeur dans la façon dont ils abordent cette saison difficile, car il a personnellement prospère sous la pression.

« Nous voulons être au sommet en nous battant pour les titres et bien que cela ait été une année intense, la pression est quelque chose que nous nous imposons », a-t-il déclaré.

« Avec le bénéfice de l’expérience, nous ne nous soucions que des choses que nous pouvons contrôler, plutôt que des choses que nous ne pouvons pas, surtout lorsque les enjeux sont élevés », a souligné Horner.

« J’ai vraiment apprécié ce championnat et le fait que nous ayons pu nous battre contre Mercedes et Lewis, ça a été une saison phénoménale à ce jour.

« Certaines personnes s’épanouissent sous la pression et d’autres s’en éloignent, mais j’ai toujours eu l’impression d’avoir donné le meilleur de moi-même sous la pression et cela n’est pas différent des autres campagnes.

« Hors circuit, il y a eu un peu plus de distraction, mais lorsque le feu vert s’allume, tout le reste est insignifiant », a déclaré le Britannique, faisant référence à la querelle politique et technique en cours dans laquelle lui et son homologue Mercedes Toto Wolff sont enfermés.

En F1 on ne sauve pas des vies

L’homme de 48 ans a révélé qu’il savait se détendre et se ressourcer, tout en se donnant à 100% pour son travail de directeur d’équipe, insistant sur le fait qu’il ne permet pas à la F1 de se concentrer sur d’autres aspects importants de sa vie, en particulier , famille.

« En F1, nous ne sauvons pas des vies, c’est juste un sport, il faut donc garder une certaine perspective », a affirmé Horner.

« C’est une compétition intense, mais il y a aussi d’autres choses qui sont importantes, alors passer du temps avec la famille et faire une promenade avec les chiens, c’est comme ça que je me détends.

« Les gens auront toujours leur opinion sur le sport et l’équipe ; Cependant, vous ne pouvez pas vivre votre vie selon les opinions des gens, vous devez être à l’aise avec votre propre approche et la suivre », estime le patron de Red Bull.

Et le Grand Prix d’Arabie Saoudite ?

Horner a ensuite présenté en avant-première le prochain Grand Prix d’Arabie saoudite, où ils courront pour la première fois sur le circuit de la corniche de Djeddah.

« Nous nous dirigeons vers l’Arabie saoudite pour leur première course où la piste semble folle d’après ce que j’ai vu », a-t-il commencé. « C’est extrêmement rapide et le premier secteur est comme Suzuka, mais avec des murs !

« Ce sera un énorme défi et je suis sûr qu’il y aura beaucoup d’excitation et de drame », a admis Horner.

« Nous suivrons très attentivement la course de Formule 2 », a-t-il poursuivi, expliquant comment ils envisagent de se familiariser avec le nouveau circuit.

« Sur le papier, cela ressemble à un circuit sensible à la puissance, donc vous pourriez dire que cela a tendance à favoriser Mercedes et il semble qu’ils ressentent cela aussi, mais vous ne savez tout simplement pas », a déclaré Horner.

Bienvenue à Djeddah 👋 Un premier aperçu du décor du #SaudiArabianGP pic.twitter.com/HXvzU4g13J – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 29 novembre 2021

Finalement, nous aurions fait de notre mieux

Horner insiste sur le fait que quel que soit le résultat du championnat, il ne passera pas de nuits blanches, car il est certain que toute l’équipe n’a ménagé aucun effort pour l’emporter cette saison.

« Quoi qu’il arrive à la fin de ce championnat, on saura qu’on a tout donné, a-t-il déclaré.

« Les courses de cette année ont été incroyables, et la rivalité est intense, elle polarise les opinions, mais elle attire également un public énorme, ce qui a été merveilleux de faire partie », a conclu Horner.