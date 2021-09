Horner espère qu’Albon pourra prendre le siège de Williams sans se séparer de Red Bull · .

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, espère que le contrat d’Alexander Albon avec l’équipe ne l’empêchera pas de rejoindre Williams la saison prochaine.

L’homologue de Horner chez Mercedes, Toto Wolff, a déclaré ce week-end qu’Albon devait être libéré de son contrat afin de rejoindre leur client moteur la saison prochaine. La position de Wolff est “légèrement inhabituelle” mais une “énorme influence” a déclaré Horner lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation par ..

“Mais je suis assuré que Williams choisit les pilotes qu’ils souhaitent conduire dans la voiture et ils n’ont pas de restrictions”, a-t-il ajouté.

Albon a suscité l’intérêt de Williams et Alfa Romeo pour un siège 2022. Lorsqu’on lui a demandé si Red Bull devrait libérer Albon de son contrat pour rejoindre Williams, Horner a répondu : « Peut-être que nous ne le faisons pas. Nous avons eu des discussions très productives avec Williams et Alfa et je m’attends à ce que la situation soit résolue d’ici la semaine prochaine.

“Je pense que sa préférence serait Williams”, a ajouté Horner. “Mais c’est super qu’il y ait de l’intérêt pour lui et je pense que ce serait bien de le voir à l’arrière dans un siège de course.”

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que les constructeurs ne devraient pas essayer d’exercer une influence sur leurs équipes clientes quant aux pilotes qu’ils sélectionnent.

“Je pense que quoi qu’il se passe entre une équipe et un pilote, entre l’équipe et un pilote et en tant que constructeurs, nous ne devons pas influencer”, a-t-il déclaré. « Je pense que ce serait faux.

“Si un pilote a l’opportunité de conduire, il devrait simplement avoir l’opportunité de conduire, d’où qu’il vienne et si l’équipe est heureuse de lui donner un siège, elle doit lui donner un siège. C’est ça.”

Le choix de l’équipe Alfa Romeo dirigée par Sauber, y compris la présence d’Antonio Giovinazzi, membre de la Ferrari Driver Academy, n’avait pas été dirigé par leur fournisseur de moteurs, a déclaré Binotto.

“Ferrari n’a jamais un mot sur le” siège Ferrari “sur Alfa”, a-t-il déclaré. “C’était un contact entre Alfa Romeo, donc c’était un droit du sponsor Alfa Romeo sur la voiture Sauber.”

