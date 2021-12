Horner et moi avons « dépassé » les messages radio à Masi en 2021 · .

Toto Wolff admet que lui et le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, ont peut-être « outrepassé » leur communication directe avec le directeur de course Michael Masi cette saison.

Au cours d’une saison 2021 tumultueuse qui a été entachée d’une série d’incidents très controversés et de décisions des stewards, la FOM a introduit pour la toute première fois des extraits des communications radio des équipes avec Masi dans le flux mondial diffusé.

Cela a révélé comment les chefs d’équipe, tels que Wolff et Horner, font parfois des appels directs au directeur de course au lieu de s’appuyer sur le directeur sportif de leur équipe.

De manière plus mémorable après le choc du premier tour entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne, Horner a été entendu demander à Masi de « gérer la situation de manière appropriée ». Puis, lors du redémarrage controversé de la voiture de sécurité au Grand Prix d’Abou Dhabi, un Wolff furieux a imploré Masi que ses actions n’étaient « pas juste » à la radio.

Réfléchissant après la saison, Wolff dit qu’il pense que lui et Horner sont peut-être allés trop loin en défendant leurs équipes via le canal direct avec le contrôle de la course.

« Je dois me prendre par le nez – et Christian », dit Wolff.

« Nous nous donnions l’opportunité de parler directement avec le directeur de course et parce que nous nous battons si farouchement pour l’intérêt de nos équipes, nous avons tous outrepassé les bornes. Cela faisait certainement partie des échecs de cette année que, sous la pression des chefs d’équipe également, la vie du directeur de course n’a pas été facilitée, certainement. Il faut donc qu’on revienne. »

En règle générale, le directeur sportif d’une équipe a la responsabilité de communiquer avec la direction de course concernant les incidents sur la piste ou les préoccupations concernant la sécurité, les questions sportives ou logistiques pendant un week-end de course. Le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, a été le plus souvent entendu converser avec Masi à la radio lors d’émissions cette saison, Ron Meadows le faisant au nom de Mercedes. Wolff pense que seuls les membres des équipes devraient être autorisés à avoir des contacts avec le directeur de course.

« Je pense que le directeur de l’équipe ne devrait pas parler directement au directeur de course », a déclaré Wolff. «Ce devrait être les directeurs sportifs.

« J’irais même un peu plus loin. Je ne pense pas que le directeur sportif doive faire du lobbying auprès du directeur de course ou exercer des pressions. Je pense qu’ils devraient pointer du doigt des situations que le directeur de course ou ses collègues n’ont peut-être pas repérées, mais pas du lobbying. Pas de pression.

Les commentaires de Wolff interviennent après que le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a suggéré que le sport envisagerait de ne plus diffuser les communications des équipes avec le contrôle de course à la suite d’une série d’incidents controversés cette saison.

« Je suis d’accord avec Ross, mais je blâme également Ross et moi-même parce que nous avons participé à la prise de décision de diffuser davantage de chaînes à des fins de transparence et de divertissement pour les fans », a déclaré Wolff.

«Il se passe tellement de choses sur l’interphone que cela donne aux fans un petit aperçu de tous les petits drames qui se produisent. La voiture tombe en panne ? Avons-nous une sorte de discussions stratégiques ? »

« C’était bien intentionné, mais je pense que nous avons dépassé. »

