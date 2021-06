Horner et Wolff affrontent ensemble les médias en Styrie

Toto Wolff et Christian Horner ont été jumelés pour s’exprimer lors de la conférence de presse pré-Styrie vendredi.

Les chefs d’équipe Mercedes et Red Bull seront confrontés aux questions des médias côte à côte au Red Bull Ring, leurs équipes se battant pour la suprématie dans les deux batailles du Championnat du monde cette saison.

Wolff et Horner avaient intensifié une guerre des mots entre eux ces dernières semaines, l’Autrichien ayant précédemment qualifié le directeur de l’équipe Red Bull de “sac à vent”, après que Horner avait déclaré que Wolff devrait “garder la bouche fermée” lorsqu’il remettait en question la légalité le RB16B.

Le patron de Mercedes a depuis rappelé la rhétorique en disant qu’il n’aurait pas dû réagir aux commentaires “grossiers” de Horner à Bakou, et les deux ont été interviewés ensemble sur Sky Sports après le Grand Prix de France ce week-end, après une autre bagarre serrée entre leurs équipes. pour la victoire au Paul Ricard.

Horner et Wolff s’entretiendront avec la presse à partir de 13h00 heure locale (midi BST) le vendredi 25 juin à Spielberg, et nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles en provenance d’Autriche au cours du week-end.

Zak Brown de McLaren et Otmar Szafnauer d’Aston Martin seront les autres chefs d’équipe pour répondre aux questions des médias vendredi, mais, avant cela, les pilotes occupent le devant de la scène et les paires pour leurs appels de presse ont maintenant été annoncées.

Ces entretiens auront lieu à partir de 12h30 heure locale (11h30 BST) le jeudi 24 juin.

Paires de conférence de presse des chauffeurs (par ordre d’apparition)

Mick Schumacher (Haas) et Sebastian Vettel (Aston Martin)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Lance Stroll (Aston Martin)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) et Carlos Sainz (Ferrari)

Pierre Gasly (AlphaTauri) et Valtteri Bottas (Mercedes)

Esteban Ocon (Alpine) et Lando Norris (McLaren)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et Fernando Alonso (Alpin)

Sir Lewis Hamilton (Mercedes) et Nicholas Latifi (Williams)

Nikita Mazepin (Haas) et George Russell (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari) et Daniel Ricciardo (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull) et Sergio Perez (Red Bull)

