Horner explique comment il a amélioré la relation Webber/Vettel

Christian Horner a emmené Sebastian Vettel et Mark Webber à l’hôpital de Great Ormond Street après que le couple se soit affronté en 2010 pour mettre les choses en perspective.

La saison 2010 a été la Taureau rouge la deuxième saison de paire en tant que coéquipiers, et avec eux qui se battaient pour le titre, la relation entre eux a commencé à se tendre.

Le problème a débordé à Istanbul lorsque les deux se sont écrasés, entraînant l’abandon de Vettel et la perte de la victoire par l’équipe.

Après cette course, Horner les a emmenés tous les deux à l’hôpital pour enfants de Great Ormond Street pour mettre les choses en perspective.

“Nous avons eu Mark Webber et Sebastian Vettel, relativement tôt dans leur relation, commençaient à devenir assez fougueux l’un avec l’autre”, a-t-il déclaré sur le Podcast haute performance.

“Vous pouviez voir que la tension montait et montait, puis nous avons eu un problème où les deux se sont écrasés l’un contre l’autre et cela l’a amené à un tout nouveau niveau.

“Et j’ai pensé ‘Je dois dégonfler cela, je dois mettre cela en perspective.’ En fin de compte, nous ne sauvons pas des vies, nous sommes un sport de divertissement.

«J’ai donc pris les deux chauffeurs et je les ai emmenés, avec David Coulthard en fait, à Great Ormond Street pour rencontrer certains des enfants qui traversaient une période difficile et aussi, surtout, les parents.

« Passer une matinée là-bas avec ces enfants et ces parents et certains des chagrins d’amour… C’étaient des problèmes de la vie réelle, et cela montrait simplement que, d’accord, nous avons plutôt bien réussi et [compared to] ces défis que ces pauvres enfants et parents ont, ce que nous faisons n’est rien.

Après cela, il a estimé que même s’il y avait encore des problèmes tels que le tristement célèbre Multi-21 en Malaisie trois ans plus tard, le couple se respectait davantage.

En fait, il n’a même pas ressenti le besoin de les asseoir ensemble et d’avoir quelques mots après la visite.

“Je n’en avais pas besoin, à ce moment-là”, a-t-il ajouté.

«Ils ont évidemment passé du temps ce matin-là avec les enfants et les parents et ce qui se passait s’expliquait d’eux-mêmes et je pense qu’après cela, nous avons ensuite eu une période où il y avait un respect raisonnable entre eux deux.

“Cela a débordé à certains moments, mais quand vous avez des animaux de compétition, c’est ce qui se passe, mais c’était un bon rappel à ce moment-là.”

