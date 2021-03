Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a salué la performance de Sergio Perez lors de sa première course pour l’équipe à Bahreïn, affirmant qu’il avait montré une «tête très calme» lorsque sa voiture est tombée en panne lors du tour de formation.

Perez a pu rallumer la voiture et commencer la course pour la voie des stands. De là, il a couru à travers le champ pour récupérer la cinquième place.

«Je pense que son entraînement d’aujourd’hui était très mature», a déclaré Horner. «Il a montré son expérience.

«Il a eu un problème de toute évidence sur le tour de chauffe, mais il a gardé la tête très calme. Nous avons perdu toute communication avec la voiture et il a pris le contrôle de la situation. Il a redémarré la voiture, effectivement, l’a fait démarrer.

«Je pense que sa volonté de récupération a été très forte. C’est donc très utile pour lui de prendre le temps de s’asseoir et de s’habituer davantage à la voiture. Et je pense que son dépassement, son rythme était très fort. C’est donc encourageant pour lui.

Les restrictions de tests de pré-saison les plus strictes de F1 cette année signifiaient que Perez ne conduisait la voiture que six jours avant la course de dimanche. Presque tout cela a eu lieu à Bahreïn, où les vents violents et la dégradation sévère des pneus rendent plus difficile pour les équipes de conduire le développement.

Perez a déclaré que cela lui avait rendu difficile de travailler sur les zones où il perdait du temps au tour contre son coéquipier Max Verstappen.

«Le positif ou le négatif est que je [only] perdre le temps dans deux virages », a-t-il déclaré. «Mais ici, la façon dont le vent change et étant donné que vous n’obtenez qu’un seul tour, cela n’a pas été facile de faire cette progression. Le vent change tout le temps et ainsi de suite, mais nous pouvons voir que la progression est en train de se faire.

En qualifications, Perez a échoué de peu à faire la coupe pour Q3, et devait s’aligner 11e sur la grille, 10 places derrière Verstappen, lorsque sa voiture a échoué.

«Il y a des problèmes spécifiques liés à la façon dont je conduis la voiture», a-t-il expliqué. «Je dois adapter ma conduite à la voiture.

«Je dois d’abord m’assurer que je conduis comme la voiture doit être conduite, puis travailler à partir de là. Mais cela me prend du temps car c’est très différent de ce à quoi je suis habitué.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Bahreïn 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Bahreïn 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: