Horner : Force et profondeur dans le programme junior Red Bull

Le pipeline de pilotes Red Bull est à nouveau à plein régime après avoir failli fermer l’année dernière, a déclaré Christian Horner, Pierre Gasly étant toujours leur pilote bien qu’il ait été prêté à AlphaTauri.

Gasly a été l’une des révélations des deux dernières saisons de Formule 1, à peu près depuis qu’il a été rétrogradé de Red Bull à l’équipe junior après une douzaine de courses en tant que coéquipier de Max Verstappen en 2019.

Depuis lors, sous les couleurs d’AlphaTauri, il a remporté la célèbre victoire à Monza l’année dernière et a été à la pointe de la plupart des week-ends de Grand Prix cette saison, surpassant souvent Sergio Perez dans le Red Bull.

En fait, le vétéran mexicain n’est pas un protégé de Red Bull, il a été repêché l’année dernière parce que le programme Red Bull n’avait tout simplement pas de pilote pour s’associer à Verstappen après qu’Alex Albon n’ait pas répondu aux attentes.

En regardant autour de nous à la fin de l’année dernière, le pipeline des pilotes était à sec, car l’équipe a inexplicablement refusé d’accepter une autre promotion de Gasly.

Cependant, Horner dit que Pierre, 25 ans, est très sur le radar : « Il conduit à un très bon niveau. Il est encore très jeune, il fait un excellent travail. Pour 2023, nous avons plusieurs options qui s’offrent à nous, donc quand vous êtes dans la situation que nous sommes, c’est exactement ce que nous voulons.

« Pierre a fait un travail phénoménal avec AlphaTauri au cours des deux dernières saisons, et leurs aspirations continuent de croître, donc pour lui, conserver la tête du classement est une bonne chose. Il reste un pilote Red Bull Racing prêté à AlphaTauri.

Alors que Gasly est une réserve pratique à avoir si Perez a besoin d’être remplacé, Horner souligne également une équipe de pilotes prometteurs qu’ils peuvent recommencer à exploiter: «Nous avons ce groupe de jeunes talents qui arrive.

« Nous avons Liam Lawson et Juri Vips en F2, nous avons Dennis Hauger en tête en F3 et un jeune Américain passionnant, Jak Crawford. Il y a donc de la force et de la profondeur dans le programme junior.

L’année prochaine, Albon sera de retour sur la grille de F1 avec Williams, aux côtés de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et bien sûr, Verstappen, Gasly lui-même ainsi que son coéquipier Yuki Tsunoda ont tous été développés via le programme de pilotes Red Bull. .