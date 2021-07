Horner furieux contre “l’erreur désespérée et la punition insignifiante” de Hamilton · .

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il “ne sait pas comment Lewis Hamilton peut être satisfait” d’avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne après être entré en collision avec Max Verstappen dans le premier tour.

Les deux prétendants au championnat sont entrés en collision au virage de Copse alors qu’ils se battaient pour la tête dans le premier tour de la course, entraînant un arrêt du drapeau rouge. Verstappen a été envoyé dans les barrières et hors de la course, tandis que Hamilton a récupéré d’une pénalité de dix secondes pour l’incident pour remporter la victoire après le redémarrage de la course.

Horner a exprimé sa fureur face à ce qu’il a décrit comme une décision “amateur” et “désespérée” du champion du monde et a confirmé que Verstappen avait subi un impact 51G dans l’accident et avait été transporté à l’hôpital de Nuneaton pour des “analyses de précaution”.

« Il est battu, il est meurtri. C’est le plus gros accident de sa carrière », dit Horner. « Un incident 51G. Je suis juste reconnaissant que ce n’était pas pire que ça – qu’il soit capable de sortir de la voiture et de s’en aller parce que c’était un énorme, énorme accident.

Horner pense que la pénalité de 10 secondes et les deux points de pénalité infligés à Hamilton pour l’accident étaient une punition «subalterne» pour l’infraction.

“Il a foncé sur Max”, dit Horner. « Je pense que si vous regardez les frais généraux [view], il a couru au large dans le coin, il a porté trop de vitesse. Ce mouvement n’a jamais été fait. Lewis est un champion du monde avec sept titres. C’était une erreur d’amateur et une erreur désespérée. Et nous avons été très, très chanceux aujourd’hui que quelqu’un n’ait pas été gravement blessé.

“Mettre un autre pilote à l’hôpital, radier une voiture, recevoir une pénalité insignifiante et quand même gagner le grand prix ne ressemble pas vraiment à une pénalité.

«Je pense que la chose décevante pour moi, c’était juste comme un geste désespéré pour Lewis. Vous avez perdu le départ. Vous avez dévalé la ligne droite de Wellington. Il a commencé à cogner avec Max là-bas.

“Et puis mettre une roue à l’intérieur du virage Copse, l’un des virages les plus rapides de ce championnat du monde, un virage à peu près plat et à 180 milles à l’heure – il n’y aura jamais qu’une conséquence de cela.

“Je pense que c’est juste décevant de la part d’un septuple champion du monde qu’il fasse un geste aussi désespéré et qu’il mette un autre pilote à l’hôpital.”

