Horner ignore la réaction des médias sociaux aux critiques de Tsunoda · .

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a adouci ses critiques sur la conduite de Yuki Tsunoda en qualifications, mais a défendu sa réaction à l’incident impliquant ses pilotes.

Les deux pilotes Red Bull ont abandonné leurs derniers runs en Q3 après avoir rencontré Tsunoda au virage 10. Sergio Perez est sorti de la piste et Max Verstappen a reculé, ce qui leur a coûté l’opportunité d’améliorer leurs départs en deuxième ligne.

Un Horner peu impressionné s’est plaint que ses pilotes avaient été « Tsunoda’d » après les qualifications. L’attitude de l’équipe envers son pilote junior a suscité une réponse critique sur les réseaux sociaux, que Horner a rejetée.

« Je pense que le problème, si vous examinez le contexte de ce qui est dit, ces choses, malheureusement, les médias sociaux ont l’habitude de choisir certaines lignes puis de les exploiter », a déclaré Horner.

« Il est important que vous puissiez toujours… ce serait un monde assez ennuyeux si vous n’êtes pas en mesure de commenter les performances d’un pilote. »

Néanmoins, Horner a déclaré dimanche soir qu’il avait révisé son opinion sur la réaction de Tsunoda lorsque les deux pilotes Red Bull sont apparus derrière lui.

« Je pense qu’après avoir eu la chance d’y réfléchir, je pense que pour être juste envers Yuki, il aurait peut-être pu être aidé un peu plus avec plus d’informations », a déclaré Horner en réponse à une question de ..

Les images de l’incident ont montré que Tsunoda n’avait pas été averti que Perez l’attrapait jusqu’à ce que le pilote Red Bull soit à quatre secondes derrière. Les stewards n’ont pas enquêté sur l’incident.

Analyse: Pourquoi Red Bull a été trop rapide pour blâmer Tsunoda pour leurs tours gâchés en Q3« Le résultat a été malheureux, d’autant plus qu’il n’était là que pour remorquer son coéquipier », a poursuivi Horner. « Mais c’est comme ça. En fin de compte, tout s’est bien passé – commencer sur la deuxième ligne a bien fonctionné pour nous aujourd’hui.

Depuis la deuxième ligne de la grille, Verstappen a pris la tête devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton au départ. Verstappen a remporté la course avec son coéquipier Perez troisième.

« Il s’est avéré qu’être sur la deuxième ligne était probablement le meilleur endroit pour commencer cette course », a déclaré Horner. «Je pensais que Valtteri était juste au premier virage, il a laissé suffisamment d’espace à Max, ce qui est la règle en descendant pour le premier virage. Max en a fait le meilleur usage, a freiné incroyablement tard, a presque pris la ligne de course standard et a pu prendre la tête.

« Nous avons donc eu de la chance avec Checo qu’il ait pu éviter l’accident entre Daniel [Ricciardo] et Valtteri. Mais je pensais que c’était un bon début, nous avons fait fonctionner le remorquage et à Valtteri, nous avons joué juste.

