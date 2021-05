Horner insiste sur le fait que l’aile Red Bull est légale alors que Wolff fait allusion à une protestation · .

Le PDG de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que son équipe n’était pas préoccupée par les protestations concernant la légalité de la conception de leur aile arrière.

La FIA introduira de nouveaux tests sur la rigidité des ailes arrière après le Grand Prix d’Azerbaïdjan en réponse à la flexion observée sur certaines voitures, dont la Red Bull, lors de la course précédente.

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, n’est pas satisfait du moment choisi pour le changement et a indiqué qu’il pourrait envisager une protestation contre les conceptions.

«Retarder l’introduction, pour quelque raison que ce soit, nous laisse dans un vide juridique et laisse la porte ouverte aux manifestations», a-t-il déclaré. “Ce n’est pas seulement nous, mais ce sont probablement deux autres équipes qui sont les plus touchées, peut-être plus.”

Wolff a averti que toute protestation pourrait conduire à une audience de la Cour d’appel internationale, ce qui laisserait le résultat dans le doute pendant plusieurs semaines. Il a affirmé qu’il y avait suffisamment de temps pour introduire les nouveaux tests avant la course en Azerbaïdjan, où les ailes arrière flexibles pourraient offrir un avantage de performance significatif.

«De toute évidence, une manifestation pourrait aboutir à l’ICA et c’est une situation désordonnée. Cela pourrait prendre des semaines avant que nous ayons un résultat. Nous n’aurions pas dû finir dans cette situation si nous avons quatre semaines avant la course qui est la plus pertinente dans le calendrier.

Mais Horner a affirmé que les ailes arrière de son équipe étaient légales lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par la possibilité d’une manifestation. «La voiture est conforme aux tests, elle est conforme aux règles», a-t-il déclaré. «Ce n’est donc qu’une déclaration de fait.»

«La voiture est conçue pour être conforme à la réglementation et, bien sûr, il y a des tests que la FIA doit mesurer», a-t-il expliqué. «Notre voiture est conforme à tous ces tests.

«Désormais, la FIA modifiera occasionnellement ces tests, ce qu’elle a le droit de faire. Ils ont fait cela et cela, bien sûr, signifie alors que, effectivement, il s’agit d’un changement de réglementation à bien des égards.

