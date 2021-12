Horner : Je ne sais pas ce que faisait Lewis

Christian Horner a semblé choqué lorsqu’il a affronté les médias après un Grand Prix d’Arabie saoudite très controversé, alors que le patron de Red Bull venait de voir l’avance de huit points de Max Verstappen au championnat se réduire à zéro après sa défaite contre Lewis Hamilton à Djeddah.

Ajoutant l’insulte à la blessure, Mercedes a désormais 28 points d’avance sur les Bulls, au championnat des constructeurs avec une course à disputer, alors qu’au début de la journée, ils n’avaient que cinq points de retard. Sergio Perez a marqué un DNF et Verstappen deuxième, derrière Hamilton et devant Valtteri Bottas, troisième.

Alors que Mercedes retrouve le vent en poupe dans ces dernières courses, avec Hamilton remportant trois victoires sur trois, il y aura de sérieuses inquiétudes dans le camp Red Bull que celui-ci leur échappe, se dirigeant vers la finale ce week-end à Abu Dhabi.

La course à Djeddah a été pleine d’incidents et d’intrigues, le moment du « test de freinage » étant un grand sujet de discussion dans les forums et sur les sites Web, ce que Horner a ravi dans le rapport de l’équipe : « Je ne sais pas ce que Lewis faisait parce que Max essayait pour céder la place conformément aux instructions du contrôle de course, il a levé et vous pouvez l’entendre, il était clair que nous essayions de céder la place et nous en avons informé le contrôle de course.

« Je ne sais pas si Lewis ne voulait pas passer avant la zone DRS, mais c’était très étrange de le voir rouler tout droit derrière Max. Nous avons écopé d’une pénalité de cinq secondes, je pensais que c’était dur, ils sont tous les deux passés à côté et ont couru.

Horner : Nous avons probablement eu de la chance de terminer deuxième, surtout compte tenu du nombre de dégâts que nous avons subis.

« Max s’est battu comme un gladiateur ce week-end et a tout donné. C’était frustrant de perdre des points au championnat des constructeurs avec Checo éliminé au redémarrage, nous avons donc maintenant une chance », a ajouté Horner.

Alors que Verstappen est en tête du classement avec un à faire en raison d’avoir neuf victoires contre huit pour Hamilton, les faits sont que ce titre aurait pu être remporté la nuit dernière par les Bulls, mais maintenant ils vivent pour se battre pour cela, dimanche prochain, contre Hamilton et Mercedes qui a fait le ménage lors des trois dernières courses.

Horner sait qu’ils sont en retrait : « Nous avons une semaine pour nous regrouper et maintenant ça se joue à Abu Dhabi. C’est un combat direct comme il l’a été pendant toute l’année. Pour les fans, c’est fantastique, cela maintient le rêve du championnat en vie et nous avons une chance et il est temps de la saisir.

Quant aux points positifs d’un week-end qui promettait tellement plus, Horner a déclaré : « Il y avait évidemment énormément de dégâts et de débris à gérer pour le contrôle de course à cause de tous les incidents, donc c’était une course frustrante à cet égard.

« Nous avons probablement eu de la chance de terminer deuxième, surtout compte tenu de l’ampleur des dommages que nous avons subis à l’arrière de notre voiture », a ajouté Horner en référence à l’abandon de Sergio Perez en raison d’un accident au redémarrage.

Un moment marquant du championnat 2021 👀#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/6oFiWo0JU8 – Formule 1 (@F1) 6 décembre 2021