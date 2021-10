Horner : Je pense que c’est la confiance

Sergio Perez a suivi une tendance à la hausse au cours des deux dernières courses, réalisant deux podiums consécutifs, et son patron Christian Horner pense que la confiance en est la raison.

Bien que 2020 ait marqué l’une des meilleures saisons de Perez en Formule 1, où il a remporté sa première victoire pour Racing Point (maintenant Aston Martin) au Grand Prix de Sakhir à Bahreïn, cette année était presque sa dernière en haut vol, car il a été lâché par l’équipe qui sera remplacée par le quadruple champion Sebastian Vettel.

Alors que Red Bull avait du mal à trouver un pilote dans son programme pour s’associer à Max Verstappen et jouer un rôle de soutien décent dans la campagne du championnat néerlandais, l’équipe est allée à l’encontre de sa norme et a embauché Perez qui n’était pas auparavant associé à la société de boissons énergisantes.

Cette décision a été très populaire parmi les fans, et malgré la difficulté à égaler son coéquipier en qualifications, Perez a organisé des dimanches impressionnants pour l’équipe gagnante à Bakou, et semble avoir franchi un cap récemment avec quelques courses solides en Turquie et Austin.

Interrogé par Motorsport.com sur la raison de cette amélioration des performances du Mexicain, après un week-end solide au Grand Prix des États-Unis 2021, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré : « Je pense que c’est la confiance.

« C’est venu pour les dernières courses », a expliqué le Britannique. « Monza il était fort, Sotchi il était fort, il aurait dû être sur le podium à ces deux courses.

« Il avait un Istanbul solide et il a été dans le rythme tout au long de ce week-end. Donc je pense que c’est juste de la confiance.

« Nous avons besoin de lui pour livrer à cette période de l’année », a déclaré Horner. « C’est un excellent résultat pour lui aujourd’hui.

Le patron de l’équipe, âgé de 47 ans, a révélé qu’il y avait eu pas mal de travail dans les coulisses pour que la voiture soit davantage au goût de Perez, ce qui a contribué à sa forme récente.

« Je pense que nous parvenons à trouver une configuration qui fonctionne pour lui », a déclaré Horner. « Et réussir à optimiser un peu plus la voiture autour de son style. »

Alors que la saison entame ses cinq dernières courses et que les enjeux sont si élevés dans la lutte pour le championnat avec Lewis Hamilton et Mercedes, Horner compte sur Perez pour livrer la marchandise.

« Il y a des courses importantes à venir, nous devons donc faire ce qu’il a fait aujourd’hui », a-t-il admis. « Il n’a pas eu de chance de ne pas décrocher la pole hier.

« Et donc cela a été un grand progrès pour lui », a conclu Horner.

Austin a vu Perez livrer une excellente séance de qualification en terminant troisième, puis a mené une course qu’il considérait comme la plus difficile et la plus longue de sa vie, après avoir dû se débrouiller sans sa bouteille, offrant néanmoins le soutien dont son coéquipier et son équipe avaient besoin dimanche.

Le Mexique étant la prochaine course, l’homme de Guadalajara est naturellement enthousiaste à l’idée de se produire devant ses fans à domicile et espère obtenir un bon résultat dans une voiture en tête du peloton.

« Je pense que nous avons un bon package. Nous serons forts là-bas », a-t-il déclaré.

Red Bull a historiquement bien performé à l’Autodromo Hermanos Rodríguez, incitant le vainqueur de deux grands prix à dire : à nouveau sur le podium.

Perez s’est hissé à la quatrième place du championnat des pilotes, après ses récents résultats, à 35 points de Valtteri Bottas de Mercedes, alors que son équipe s’est rapprochée de Mercedes au classement des constructeurs et compte désormais 23 points de retard.

