Horner : Je pense que nous avons Tsunoda-ed

La recrue Yuki Tsunoda s’est attiré le feu de son employeur Red Bull samedi après avoir fait tomber le leader du championnat de Formule 1 Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix de Mexico.

Le pilote d’AlphaTauri, l’équipe sœur de Red Bull Racing, a été accusé d’avoir détruit les derniers tours lancés de Verstappen et du Mexicain Sergio Perez sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le pilote japonais avait déjà subi une pénalité moteur qui allait le rétrograder en fond de grille mais a atteint la phase finale des qualifications dans le but d’aider son coéquipier Pierre Gasly avec un remorquage aérodynamique.

Tsunoda, courant lentement à ce moment-là, a déraillé pour s’écarter alors que Perez tentait son dernier tour lancé, le protégé de Honda soulevant de la poussière qui a ensuite distrait le Mexicain.

Verstappen, derrière, a également été contraint de ralentir.

Le pilote néerlandais, qui s’est qualifié troisième et mène Mercedes Lewis Hamilton de 12 points à cinq courses de la fin, s’est exclamé à la radio de l’équipe : « Incroyable, un idiot si stupide ».

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré à la télévision Sky Sports : « Je pense que nous avons reçu Tsunoda.

« Les deux pilotes étaient dans leur dernier tour. Max était en hausse de deux dixièmes et demi et je pense que Checo était juste en dessous de deux dixièmes et je ne comprends pas pourquoi [Tsunoda] était juste en train de naviguer dans cette partie du circuit.

« C’est donc décevant car cela a affecté les deux pilotes. Ils sont tous les deux assez ennuyés », a ajouté Horner.

Verstappen, qui s’alignera derrière la paire Mercedes de Valtteri Bottas et Hamilton, a déclaré qu’il avait fait un bon temps au tour: « Il y avait deux gars qui partaient donc je pensais qu’il allait y avoir un drapeau jaune, alors j’ai reculé et le tour a bien sûr été détruit.

Perez a déclaré que la sortie de Tsunoda au virage 11 avait blessé son tour : « Ce n’était pas une distraction, c’était que j’étais trop près de lui et cela m’a obligé à freiner.

« Une fois que j’ai fait cela, j’ai perdu mon appui et je pense que j’ai eu beaucoup d’air sale, j’ai malheureusement perdu la voiture et j’ai perdu mon tour », a ajouté le héros local. (Reportage d’Alan Baldwin)