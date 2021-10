Horner : Je pense que Verstappen a été éliminé

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton continuent de repousser les limites au cours de leur combat épique pour le titre pour les grands honneurs, des incidents se sont produits, le plus tristement célèbre étant toujours leur accident à Silverstone, où Christian Horner pense que son pilote a été assommé par l’impact.

Hamilton et Verstappen ont offert aux fans de Formule 1 cette année un duel passionnant pour le titre, qui n’est pas allé sans controverses. Le patron de l’équipe Red Bull a ré-abordé le crash de Copse entre les deux en parlant à Channel 4.

« Naturellement, il était extrêmement frustré par le résultat à Silverstone parce qu’il avait fait tout le travail acharné », a déclaré Horner. « Il avait remporté la course de sprint, était parti en pole pendant la course et avait tenu le départ. »

Le Britannique a ensuite jeté un nouvel éclairage sur l’accident et sur ce qui s’était réellement passé dans le cockpit de l’as hollandais.

« C’est devenu assez savoureux dans la ligne droite de Wellington et puis, bien sûr, il y a eu l’accident », se souvient-il. «C’était un accident massif. Ça a cassé le siège et je pense que ça l’a assommé.

« C’était à coup sûr le plus gros crash de sa carrière », a insisté Horner.

Horner a ensuite donné un aperçu des changements que subit la société de boissons énergisantes avec son partenaire de moteur, Honda, quittant la F1 à la fin de cette saison. On sait maintenant que Red Bull a repris la propriété intellectuelle des groupes motopropulseurs de Honda et les construira eux-mêmes à l’avenir grâce à leurs nouveaux « Red Bull Powertrains ».

Horner a également expliqué la logistique de cette transformation à Channel 4.

« Ce qui était un ancien entrepôt a subi une mise à niveau mineure ! » plaisanta-t-il. «Ce sera le foyer de l’installation des moteurs. Nous sommes dans la semaine 25 et ça doit être prêt pour avril de l’année prochaine.

« C’est incroyable à quelle vitesse ça change. Nous avons les dynos qui arrivent en octobre. Ils viennent et se font hisser sur une grue.

Horner a ensuite parlé des nouvelles personnes qui arrivent, dont certaines de leurs rivales Mercedes qui n’ont pas caché leur consternation.

« Nous recrutons de manière agressive en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous amenons de grands talents et faire cela au Royaume-Uni est vraiment excitant. »

Le patron de l’équipe a expliqué comment Red Bull deviendra le deuxième derrière Ferrari, car ils ont toutes leurs opérations en un seul endroit tandis que Mercedes construit leur châssis à Brackley, avec leurs unités de puissance de classe de terrain construites dans une installation distincte à Brixworth. .

« En utilisant le hub que nous avons ici et les synergies que nous obtiendrons avec le côté châssis, nous sommes la seule équipe en Formule 1, autre que Ferrari, à avoir tout sur un seul site », a-t-il déclaré.

Horner a expliqué qu’avec Red Bull devenant autosuffisant avec ses opérations de F1, ils accomplissent un exploit qui n’a pas été fait depuis longtemps au Royaume-Uni.

« Vous devez retourner directement à Cosworth ou à Ilmor, avant cela », a-t-il commenté, et il a poursuivi: « En termes d’équipe, construisant et fabriquant des voitures et des moteurs, vous devez revenir à des gens comme BRM.

« C’est fantastique que Red Bull ait pris cet engagement envers le sport, ils ont pris cet engagement envers le Royaume-Uni et le talent qui se trouve au Royaume-Uni. Nous sommes simplement reconnaissants pour la qualité des personnes que nous attirons vers ce projet », a insisté Horner.

L’homme de 47 ans qui est devenu le plus jeune directeur d’équipe de l’histoire de la F1 en 2005, a admis avoir la responsabilité de développer les opérations pour inclure la conception et la fabrication de groupes motopropulseurs, mais il est catégorique sur le fait qu’il réussira dans ses nouvelles tâches s’il postule. la même éthique de travail qu’ils mettent déjà en œuvre maintenant avec leur travail de châssis.

« Nous prenons le contrôle de notre propre destin », a-t-il expliqué. « Bien sûr, c’est plus de responsabilité, c’est plus de travail. Mais si vous appliquez les mêmes bases à la fabrication de châssis que de moteurs, il s’agit des bonnes personnes, du bon équipement, de la bonne approche et de la bonne philosophie.

« Nous avons démontré que nous pouvons le faire du côté du châssis », a poursuivi Honer. « Beaucoup de gens nous ont déjà radiés du côté du moteur. « Comment une boisson énergisante pourrait-elle [company] faire un moteur compétitif ?’ Mais c’est toute la motivation dont nous avons besoin pour dire « Ouais, nous pouvons ». Le temps nous le dira », a-t-il conclu avec assurance.

Red Bull se bat pour son premier doublé depuis 2013 lorsqu’il a conclu une course de domination de 4 ans avec Sebastian Vettel au volant. Ils sont actuellement derrière Mercedes de 36 points au classement des constructeurs, tandis que leur pilote vedette Max Verstappen devance Lewis Hamilton de 6 points au championnat des pilotes avec 6 courses à disputer.