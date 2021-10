Horner: la boîte de réception de Wolff à la FIA aura besoin d’un grand nettoyage

Déclarant que la bataille pour le titre de cette année est “beaucoup plus politique” que les dernières tentatives de Red Bull, Christian Horner dit que la “boîte de réception de Toto à la FIA” a besoin d’un “nettoyage majeur”.

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont battus sur la piste, les protagonistes séparés par deux points avec sept courses restantes, Horner contre Wolff a été le point culminant du hors-piste.

Les deux patrons d’équipe n’ont pas tenu bon, échangeant des piques dans les médias.

Et il semble que Horner, qui a récemment admis qu’il aimait liquider Wolff, n’en ait pas fini.

S’adressant à l’agence de presse PA, le Britannique a parlé de la politique du championnat de cette année, qui a vu Mercedes s’adresser à la FIA pour remettre en question l’aile de Red Bull, puis plus tard les arrêts aux stands. Les deux ont abouti à des TD qui, selon Red Bull, ont été conçus pour ralentir leur progression.

“Lorsque nous avons affronté McLaren pour le championnat et que Lewis conduisait pour eux, et lorsque nous étions en compétition contre Ferrari avec Fernando Alonso et Stefano Domenicali, c’était une atmosphère très différente de celle-ci”, a déclaré Horner.

«Cela a semblé beaucoup plus politique avec beaucoup plus de choses dans les coulisses. La boîte de réception de Toto à la FIA, ils vont avoir besoin d’un grand nettoyage à la fin de l’année.

« Toto n’a jamais été dans une position où il a été mis au défi. Il a hérité d’une équipe très compétitive de Ross Brawn et il a fait un excellent travail pour la maintenir, mais c’est la première fois qu’il subit ce genre de pression et les gens réagissent à la pression de différentes manières.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Et puis il y a eu les commentaires de Wolff après la chute de Verstappen et Hamilton au Grand Prix d’Italie, le patron du sport automobile de Mercedes qualifiant cela de “faute tactique”.

Lors d’un week-end de course où Hamilton devait battre son rival pour le titre, Verstappen a été blâmé pour la collision du duo à mi-course.

“J’ai été vraiment déçu d’entendre Toto appeler cela une faute tactique”, a déclaré Horner.

“Max est un pilote de course et il va chercher un écart et les deux pilotes savaient à quel point il était important d’être devant et aucun ne voulait encaisser.

“J’ai parlé à Max après la course et il m’a dit ‘Je pouvais sentir Lewis essayer de faire marche arrière alors que j’étais assis dans la voiture, il était donc nécessaire que je le vérifie.’

« Ce n’était pas un conducteur qui avait désespérément besoin de soins médicaux. Ce n’était pas comme lorsque Max a heurté le mur à 150 mph et qu’il a été assommé. Il y avait beaucoup de choses là-dessus, mais c’était une dissimulation pour excuser ce qui s’est passé à Silverstone. »

Avec Verstappen et Hamilton séparés de deux points, Horner a de nouveau appelé le champion du monde en titre pour avoir tenté de jouer à des jeux psychologiques avec le pilote Red Bull.

Hamilton a récemment parlé de la pression à laquelle, selon lui, Verstappen est confrontée lors de sa première bataille pour le titre avec le Néerlandais qui n’a pas tardé à le nier.

Horner estime que c’est en fait Hamilton qui subit le plus de pression.

“Lewis adore essayer de jouer avec l’esprit des gens, et Max ne mord tout simplement pas”, a-t-il déclaré.

« Quand vous pointez un doigt dans une direction, il y en a trois qui vous pointent du doigt, et celui qui ressent vraiment la pression est Lewis.

« Il se bat pour être le pilote le plus titré de tous les temps, il est le champion en titre.

«Max a 23 ans, il a de nombreuses années devant lui, et avant cette saison, il était l’outsider. Il aime juste ça, la course, le défi, et il a l’avantage de la jeunesse.

“Le temps ne s’arrête jamais et Lewis a accompli tant de choses, un champion phénoménal, mais il y aura toujours la prochaine génération.

« Ce sont des personnages complètement différents. Max est le genre de gars dont la vie est consacrée à la course, et s’il ne court pas sur piste, il court en ligne. Lewis mène une vie très différente.

Verdict PlanetF1