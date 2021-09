Horner : La deuxième place de Max était comme une victoire pour nous

La deuxième place de Max Verstappen lors du Grand Prix de Russie dimanche a été une victoire pour l’équipe Red Bull du Néerlandais, a déclaré le directeur de l’équipe Christian Horner.

Verstappen, 23 ans, avait commencé le dernier après avoir pris un nouveau moteur qui dépassait son allocation autorisée, mais il a franchi la ligne derrière son rival pour le titre Mercedes Lewis Hamilton, qui a célébré sa 100e victoire, après avoir parfaitement synchronisé son passage aux pneus intermédiaires lors d’une pluie.

“Aujourd’hui, c’était comme une victoire pour nous”, a déclaré Horner aux journalistes par vidéoconférence, ajoutant que les simulations d’avant-course avaient donné la cinquième place, le meilleur résultat que Verstappen aurait pu obtenir.

“Pour passer de la 20e place sur la grille à la deuxième, je pense que si quelqu’un nous avait proposé cela… nous vous aurions arraché le bras.”

Après avoir entamé le week-end avec une avance de cinq points sur Hamilton dans la bataille pour le championnat, Verstappen quitte la Russie avec un retard de deux points sur son rival britannique.

Mais, surtout, le Néerlandais a éliminé sa pénalité d’unité de puissance, Hamilton ayant peut-être encore besoin d’une unité de puissance supplémentaire et d’une baisse de grille associée lors d’une course ultérieure.

Horner a déclaré que la pluie et l’appel de Verstappen au stand pour les pneus intermédiaires avaient été cruciaux pour garantir le résultat.

Aux prises avec le grainage de ses pneus, Verstappen pointait sixième avant la pluie et avait même été dépassé par l’Alpine de Fernando Alonso.

“Max a bien reçu l’appel pour aller sur les inters et cela a bien fonctionné pour lui”, a déclaré Horner. “La pluie des cinq derniers tours est arrivée au bon moment.”

La course de dimanche à Sotchi, où la victoire de Hamilton a défendu l’invincibilité de Mercedes sur la piste, et la course précédente à Monza en Italie, où les deux rivaux du titre sont entrés en collision et se sont écrasés, se sont déroulées sur des sites qui conviennent traditionnellement aux champions.

Avec sept courses à disputer, Horner a déclaré que tout était à jouer.

« Sortir de deux bastions Mercedes avec seulement deux points de retard au championnat des pilotes est extrêmement encourageant.

« Je ne pense pas qu’il y ait de circuit qui se démarque aussi fortement que la Russie et Monza (pour Mercedes). On pourrait dire que c’est 50-50 dans ce qui reste sur la table. (Rapport d’Abhishek Takle)