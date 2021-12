Horner : la FIA et les commissaires sportifs ont pris les bonnes décisions

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a évoqué les conséquences éprouvantes pour les nerfs du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021, avec la protestation de Mercedes, l’homme Red Bull sentant que la FIA et les commissaires avaient pris les bonnes décisions.

Comme si la course n’était pas assez dramatique, mais l’histoire de la saison 2021 de Formule 1 a refusé de se conclure après le 58e tour de course autour du circuit de Yas Marina.

La victoire de Max Verstappen dans le dernier tour ne s’étant pas bien passée chez Mercedes, les champions du monde ont déposé une protestation, qui a suspendu les célébrations de Red Bull, car le monde était au bord de son siège à regarder les développements, avec non moins d’intérêt que celui de la course elle-même.

Des montagnes russes émotionnelles

Avec la protestation derrière lui, son pilote confirmé comme champion du monde 2021, Horner a réfléchi à l’ensemble du déroulement de la course avec le site officiel de la F1.

«Ce fut une montagne russe émotionnelle», a-t-il déclaré. « Cela a commencé par un mauvais départ, Lewis a pris un excellent départ et ils avaient un peu plus de rythme que nous aujourd’hui.

« Ils ont choisi de faire un arrêt, nous sommes allés sur les deux arrêts, puis lorsque Latifi a chuté, nous avons choisi de prendre un autre train de pneus.

« Ils ont repris la course et Max a dû faire en sorte que cela compte, il avait un tour pour le faire et il a réussi », a déclaré Horner.

Quelques heures tendues

Les t-shirts de championnat Red Bull non emballés n’étaient pas destinés à être portés lors des réunions FIA / commissaires sportifs, mais c’est ainsi qu’ils ont fini par être utilisés, Horner mettant en lumière les émotions pendant ces moments tendus.

« Alors l’exaltation de ce moment… et puis évidemment la convocation commence à arriver pour la voiture de sécurité et une autre pour d’autres trucs.

« Cela a été une couple d’heures tendues, mais chapeau à la FIA et aux commissaires sportifs qui, je pense, ont pris les bonnes décisions aujourd’hui », a déclaré le Britannique.

Un Max exceptionnel cette année

Horner a fait l’éloge de Verstappen, son pilote Champion et du talent que son équipe a nourri et apporté en F1 à l’âge de 17 ans, un précédent à l’époque, qui ne se répétera pas car les règles exigent désormais un âge minimum de pilote de 18 ans pour courir en F1.

« Vous devez examiner ce championnat sur un total de 22 courses et Max a été vraiment exceptionnel cette année », a-t-il déclaré.

« Il a parfois eu de la malchance mais il a toujours gardé la tête baissée, il a conduit avec cœur et passion, avec beaucoup d’habileté et de détermination et je pense qu’il est un champion du monde vraiment méritant », a poursuivi Horner.

« Le fait qu’il ait réussi à affronter et battre Lewis, qui est évidemment un formidable [rival], le pilote le plus performant de tous les temps, ne fait que le rendre plus précieux.

« Tout le mérite revient à Lewis cette saison, il a encore très bien piloté et je suis absolument ravi du résultat », a déclaré le patron de Red Bull en louant Lewis Hamilton.

« Je suis sûr que ce sera une longue soirée.

Un jeune homme vivant son rêve

Le fait que Verstappen soit entré en F1 à un si jeune âge, signifie que ses sept saisons en F1, font de lui un pilote expérimenté du sport, mais il n’en demeure pas moins qu’il n’a que 24 ans.

Horner a évoqué ce fait et a déclaré: «Nous sommes incroyablement fiers de Max.

« Vous devez vous rappeler que c’est un jeune homme qui vit son rêve.

« Il a affronté les meilleurs au monde, le meilleur qu’il n’y ait jamais eu statistiquement, il s’est battu bec et ongles à chaque Grand Prix et il a été exceptionnel cette année.

« Pour qu’un joueur de 24 ans fasse ce qu’il a fait, je pense que c’est assez impressionnant », a conclu le joueur de 48 ans.

Les protestations que Mercedes a déposées après la course ont été rejetées, mais les champions des constructeurs 2021 ont annoncé leur intention de faire appel de la décision des commissaires. Reste à savoir s’ils passeront par l’appel.

D’ici là, Red Bull peut célébrer.

33 ⇢ 1 🏆 Le nouveau numéro un de la Formule 1 🏆 #SimplyLovely pic.twitter.com/yS2iEHkTjL – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 12 décembre 2021