Horner : La plus grande motivation pour faire quelque chose est de se faire dire que vous ne pouvez pas

Avec Honda sorti de la Formule 1 à la fin de cette saison, Red Bull a lancé sa division Powertrains pour reprendre l’IP du groupe motopropulseur de l’entreprise qui sera établie et développée sur le campus de Milton Keynes, comme l’explique Christian Horner.

Bien que la nouvelle opération ne courtise pas encore la collaboration des constructeurs, cette porte n’est pas fermée et pourrait bien ouvrir la voie à des groupes comme le groupe Volkswagen ou tout autre constructeur décidant d’une incursion en F1 à l’avenir.

Dans une interview avec Autocar concernant le plongeon de Red Bull dans la construction de moteurs, le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, a confirmé qu’un plan pour un tel partenariat était sur la table : « Nous sommes ouverts à travailler avec n’importe quel équipementier ou entité technique.

« Mais a souligné la priorité actuelle : « Nous sommes extrêmement désireux d’avoir le moteur entièrement intégré dans le côté châssis de l’entreprise, d’où cet investissement. Ce serait vraiment s’impliquer dans notre entité plutôt que de faire quelque chose de différent.

Red Bull revient dans les gros titres pour toutes les bonnes raisons, ils mènent les deux championnats de F1 après un magnifique Grand Prix de Monaco pour eux alors que leurs rivales Mercedes ont implosé ce jour-là.

Le généreux cadeau de départ de Honda à Red Bull n’était pas un slam dunk dès le départ, et il a fallu quelques manœuvres dans la salle de réunion pour que cela se produise, car l’équipe de boissons énergisantes était de retour dans la position assez familière de chercher une solution PU pour leurs deux équipes au sommet vol.

Ni Renault ni Mercedes n’étaient intéressés à approvisionner leurs concurrents. Horner a expliqué: «Les circonstances ont prévalu qui nous ont obligés à décider de retourner dans un monde de moteurs clients, après avoir entretenu une excellente relation avec Honda au cours des deux dernières années.

« Après avoir échantillonné ce que cela ressent et ce dont il est capable, cela a laissé une question : est-ce qu’on redevient client et le compromis qui s’impose, ou saisit-on cette opportunité pour intégrer pleinement le groupe motopropulseur dans l’équipe technique, sur -site à Milton Keynes, et devenir la seule équipe autre que Ferrari à avoir tout sous un même toit ?

« Nous avons besoin d’un moteur compétitif, et c’est la meilleure route. Mercedes ne voulait pas en fournir un et Renault ne voulait pas en fournir un, donc cela ne nous a pas laissé beaucoup de choix. Nous devons continuer et faire en sorte que Toto regrette cette décision. Peut-être qu’un jour il aura besoin d’un moteur de notre part !

“Ce projet nous ouvre toutes sortes de possibilités et si jamais nous devions envisager une évolution d’une voiture sous notre propre nom, alors nous avons à la fois des capacités de châssis et de moteur. C’était une décision audacieuse d’y aller, mais c’est Red Bull », a déclaré Horner.

Avant de faire le point sur le projet : « Nous sommes à fond dans la phase de construction. Nous adaptons l’une des unités que nous avons sur le site de 30 acres à Milton Keynes. Nous devrions être mis en service et opérationnels d’ici la fin avril de l’année prochaine. C’est une entreprise énorme, mais je pense que nous atteindrons ces délais.

« La base de notre décision a été de geler le groupe motopropulseur actuel, ce que nous avons réalisé en février, avec le soutien de la FIA. Cela nous donne un atterrissage plus doux, et Honda a été extrêmement utile, nous permettant d’utiliser sa propriété intellectuelle à l’avenir.

« Et puis, bien sûr, nous formons une équipe qui se concentrera beaucoup sur les nouvelles réglementations sur les moteurs pour 2025 ou 2026. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur l’attraction d’un groupe de talents dans l’entreprise pour prendre en charge ce projet.

« C’est un acte de foi, mais c’est passionnant. Je pense que les gens ont vu comment et ce que Red Bull a fait dans le sport automobile et l’engagement qu’il a. Il est basé au Royaume-Uni, à 30 miles de Brixworth, ils n’ont pas besoin de déménager ou de déplacer leurs enfants de l’école et c’est une chance d’être impliqués dans quelque chose à partir de zéro.

“Évidemment, nous allons avoir quelques années coûteuses alors que nous nous préparons, mais il y a ensuite des plafonds budgétaires pour le groupe motopropulseur en cours de discussion qui sont extrêmement réalistes et seront introduits dans les deux prochaines années. Nous parlons d’environ 50 millions d’euros (61 millions de dollars) consacrés à la recherche et au développement, ce qui, soudainement à partir de là où les budgets ont été, le rend tout à fait réalisable.

Au-delà de l’autosuffisance, la division Powertrains peut augmenter l’empreinte déjà importante de Red Bull en F1, a déclaré Horner : « Pour nous, cela comble vraiment un vide qui a toujours manqué et qui avait été notre talon d’Achille jusqu’à l’arrivée de Honda : que nous n’avons pas J’avais le contrôle de notre propre destin.

« Nous sommes extrêmement utiles à Liberty Media et à la F1, car nous pourrions nous préparer à fournir d’autres équipes si nécessaire, car les fabricants ont tendance à aller et venir. Avoir un constructeur de moteurs indépendant comme Red Bull Powertrains est attrayant pour Liberty.

“Red Bull a deux équipes de grand prix et un circuit (Red Bull Ring) et est impliqué dans toutes les catégories juniors et toutes les principales formes de sport automobile à travers le monde. Je ne pense pas qu’il y ait une entreprise plus engagée dans le sport, y compris les équipementiers, que Red Bull. »

Âgé de 47 ans, il dirige Red Bull en F1 depuis 2005, lorsqu’il était le plus jeune directeur d’équipe à la tête d’une équipe, et il reste encore beaucoup à faire pour Horner : « Je prends plaisir à relever le défi et je » m pleinement motivé. Démarrer une nouvelle entité comme celle-ci est passionnant.

“Pour moi, [F1] est un sport populaire, et il s’agit de faire venir les bonnes personnes pour créer une équipe, comme nous l’avons fait du côté du châssis. Maintenant, le défi est de le faire aussi du côté du groupe motopropulseur.

“Dans la vraie mode Red Bull, la plus grande motivation pour faire quelque chose est de se faire dire que vous ne pouvez pas”, a ajouté Horner.

