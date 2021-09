Horner : La pression ne semble pas exister avec Max

Max Verstappen ne pliera pas sous la pression d’un premier véritable combat pour le titre, car Christian Horner estime que la pression n’existe pas quand il s’agit de son pilote.

2021 a vu Red Bull et Verstappen non seulement se battre contre Mercedes pour les titres mondiaux, mais le faire tout en semblant avoir le dessus.

Les points pourraient ne pas suggérer que, étant donné que Mercedes et Lewis Hamilton mènent les deux batailles, mais cela, pourrait-on dire, est dû aux accidents consécutifs du premier tour de Verstappen à Silverstone et au Hongrois – dont aucun n’était de sa faute.

Le Néerlandais a commencé sa riposte à partir de ces déceptions lors du Grand Prix de Belgique, en prenant la pole position et la victoire, si l’on peut dire, pour réduire l’écart avec Hamilton à seulement trois points.

Jusqu’à présent, Verstappen n’a montré aucun signe que la pression du défi pour le titre l’atteint, se calmant face au septuple champion du monde.

“Je pense que Max est toujours détendu”, a déclaré le patron de l’équipe Red Bull à RacingNews365.com. « Il a 23 ans et la pression ne semble pas exister tant que ça.

“Il est en bonne forme et il s’est évidemment entraîné dur, se préparant pour cette course [the Dutch GP] et toutes les autres races avec beaucoup de soin et d’attention. Il est prêt à partir.

« Vous n’avez pas besoin de dire grand-chose à Max. Avec lui, l’image est généralement assez claire. C’est un gars avec qui il est très facile de travailler.

En fait, Verstappen n’a eu qu’un moment cette saison, faisant exploser les médias lorsqu’on lui a posé trop de questions sur son affrontement à Silverstone avec Hamilton.

🗣 “Après l’annulation de la course l’année dernière, cette année sera encore plus spéciale, et ce serait incroyable de gagner sur un autre circuit à domicile devant l’Orange Army.” @Max33Verstappen devant le #DutchGP 🧡🇳🇱 pic.twitter.com/ZRQr7oCHRu – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 1er septembre 2021

Ce week-end, le Néerlandais a un coup de pouce supplémentaire, courant devant ses fans à domicile au GP des Pays-Bas à Zandvoort.

Horner attend quelque chose de très spécial de la foule.

« Tout va bien, nous sommes impatients de courir en Hollande et je pense que l’ambiance va être fantastique », a-t-il déclaré.

« Je pense que le soutien que nous avons vu pour Max, où que nous allions dans le monde, il y a toujours une tribune orange.

“Pour nous, c’est comme une autre course à domicile, donc je suis ravi de venir voir le circuit, l’ambiance et j’espère que nous pourrons faire un bon spectacle.”