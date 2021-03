Horner: L’avenir de Perez est entre ses mains

L’avenir de Sergio Perez chez Red Bull au-delà de cette saison repose entre ses propres mains, a déclaré le patron de l’équipe Christian Horner avant le week-end d’ouverture de la saison de Formule 1 à Bahreïn.

Le Mexicain expérimenté a rejoint en tant que coéquipier de Max Verstappen chez d’anciens champions du monde dans l’espoir de relever un sérieux défi pour le titre et de mettre fin à la domination de sept ans de Mercedes.

Perez remplace Alexander Albon, qui a été rétrogradé à un rôle de réserve après la triste année 2020 par rapport au Néerlandais dans la voiture sœur.

«Il n’y a rien de pré-écrit que ce soit seulement un contrat d’un an», a déclaré Horner à propos du contrat de leur nouveau pilote. «Cela dépend de la façon dont il s’intègre dans l’équipe, de la façon dont il livre. C’est vraiment entre ses mains.

«Tout dépend de ce qu’ils font dans la voiture à la fin de la journée… c’est maintenant à lui d’en faire bon usage», a-t-il déclaré à ..

Perez a remporté le Grand Prix de Sakhir pour Racing Point (alias Aston Martin) à Bahreïn en décembre dernier – sa première victoire après 190 départs faisant de lui le premier Mexicain à remporter une course de Formule 1 depuis 50 ans.

Il avait déjà perdu sa place face au quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel et n’avait nulle part où aller jusqu’à ce que Red Bull lui jette une bouée de sauvetage; Horner a expliqué: «Il regardait fixement le baril d’être sur le banc cette année.

«Ce n’était qu’un ensemble unique de circonstances… qui nous ont permis d’attendre la fin de la saison pour prendre une décision. Et la fin de l’année que Sergio a eue était si convaincante que vous ne pouviez pas ignorer un talent comme celui-là.

Horner a déjà travaillé avec le Mexicain, après l’avoir signé pour son équipe Arden Formula Two suite à la décision de Red Bull de ne pas le prendre dans leur programme de jeunes pilotes. Perez est ensuite diplômé en F1 avec Sauber en 2011.

« Il a eu une année brillante en F3 britannique dans une équipe outsider et c’est pourquoi je l’ai emmené dans mon équipe de Formule 2 et il a fait de belles courses là-bas », se souvient Horner.

«Il était encore très jeune, il était encore très difficile sur les bords mais son rythme de course et sa ténacité, on pouvait voir qu’il y avait beaucoup de talent là-bas. (Reportage par Alan Baldwin)