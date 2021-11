Horner : Les commandes d’équipe sont parfois nécessaires

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a souligné vendredi que les commandes des équipes faisaient partie de la Formule 1 et a refusé d’exclure de dire au héros local Sergio Perez d’abandonner une victoire à domicile ce week-end.

Aucun pilote mexicain n’a jamais remporté un Grand Prix à domicile, mais Perez a une voiture gagnante et est monté sur le podium lors de ses deux dernières courses.

Perez n’est cependant pas en lice pour le titre, tandis que son coéquipier Max Verstappen est en tête du classement avec un avantage de 12 points sur le septuple champion du monde de F1 de Mercedes Lewis Hamilton et cinq courses restantes.

Verstappen compte huit victoires cette année contre celle de son coéquipier.

Interrogé par les journalistes s’il dirait à Perez de laisser Verstappen dépasser si le Mexicain menait avec le pilote néerlandais en deuxième position, Horner a déclaré que c’était une décision difficile : « Notre objectif principal est de gagner les deux championnats et les deux pilotes connaissent la tâche à accomplir pour y parvenir. .

« Vous ne pouvez pas l’exclure (les ordres d’équipe), vous ne pouvez pas l’exclure. Notre préférence serait, si Checo était dans cette position, qu’il remporte sa course à domicile. Il n’y a pas de plus grand résultat pour n’importe quel conducteur à domicile.

« Mais en tant qu’équipe, nous devons garder un œil sur ces deux championnats et savoir ce qui est en jeu et cette course, comme toute autre, a le même nombre de points qui lui sont attribuables et donc nous la traitons comme n’importe quelle autre course », a expliqué Horner.

Perez a joué un rôle de soutien à Verstappen cette saison, s’écartant si nécessaire, mais ce serait une grande demande avec une foule immense qui s’attend à encourager un héros à domicile dont le visage figure sur les panneaux publicitaires de la capitale.

Mercedes a remporté les sept derniers championnats des pilotes de F1 et des constructeurs de F1 et compte toujours 23 points d’avance sur Red Bull dans cette dernière compétition.

« Les commandes d’équipe font partie du sport étant un sport d’équipe », a poursuivi Horner. « Les pilotes sont un élément de l’équipe, leur contrat est avec l’équipe, et le championnat des constructeurs… c’est là que l’argent est versé.

« Nous fonctionnons en équipe et c’est pourquoi les ordres d’équipe sont parfois nécessaires pour le meilleur intérêt du sport. Je ne doute pas que vous en verrez de plus en plus à la fin de ce championnat au cours des cinq courses restantes », a-t-il déclaré.

Horner a également rejeté une suggestion du patron de Mercedes, Toto Wolff, selon laquelle le titre pourrait être décidé par une collision entre les deux prétendants, comme par le passé entre Ayrton Senna et Alain Prost.

« J’ai été déçu de lire les commentaires », a déclaré Horner. «Nous voulons un combat vraiment juste d’ici la fin du championnat. Je pense que n’importe quel pilote voudrait gagner le championnat sur piste.

« Personne ne veut voir un championnat se décider dans un bac à gravier », a-t-il ajouté avant le Grand Prix de Mexico de demain, la 18e manche du Championnat du monde de F1 2021. (Reportage d’Alan Baldwin)