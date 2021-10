Horner: Lewis le plus rapide qu’il a regardé toute l’année ici

Le leader du championnat de Formule 1 Lewis Hamilton et Mercedes semblent plus rapides au Grand Prix de Turquie qu’ils ne l’ont été toute la saison, a déclaré le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

Mercedes aurait eu un lock-out au premier rang à Istanbul Park après les qualifications de samedi, mais Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 places sur la grille pour un changement de moteur qui a dépassé son allocation.

Au lieu de cela, son coéquipier Valtteri Bottas partira de la pole position avec Max Verstappen de Red Bull, à deux points de Hamilton au classement avec sept courses à disputer, aux côtés de la première ligne.

Horner a déclaré à la télévision Sky Sports qu’il s’attendait à ce que Hamilton progresse rapidement à partir de la 11e place : « Lewis a probablement l’air le plus rapide de toute l’année ici.

« La Mercedes est branchée ici, elle fonctionne bien sur cet asphalte et ce circuit et il va s’en sortir assez rapidement. Nous devons donc nous concentrer sur notre propre course, adopter la bonne stratégie, la fiabilité, tous ces facteurs et voir comment nous nous en sortons.

« Les gars ont bien récupéré du jour au lendemain. Toute l’équipe d’ingénierie au bord de la piste et de retour à l’usine de Milton Keynes a fait un travail solide aujourd’hui pour faire les progrès que nous avons, donc j’espère que cela nous mettra en meilleure forme pour demain.

« Le meilleur itinéraire pour battre Mercedes est de finir devant eux. Nous sommes donc très concentrés sur notre course et essayons de capitaliser le maximum de points des deux pilotes.

« J’espère que nous serons plus proches d’eux en course qu’en qualifications aujourd’hui, nous voyons qu’ils sont très rapides sur un seul tour, si cela est durable sur toute la course, nous verrons », a ajouté Horner.

Hamilton a gagné sur une surface glissante en Turquie l’an dernier en partant de la sixième place sur la grille, Verstappen partant deuxième mais terminant sixième.

Verstappen débutera la course de dimanche du côté « sale » de la piste, avec moins d’adhérence.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le rythme pour battre la Mercedes, la réponse du conducteur a été directe : « Non. Mais nous allons bien sûr essayer de suivre et voir ce que nous pouvons faire et voir ce qui se passe dans la course en général.

Le Néerlandais de 24 ans a commencé la course précédente en Russie à l’arrière en raison d’une pénalité similaire, terminant deuxième, et a indiqué que Hamilton ne pouvait pas s’attendre à un passage facile des autres pilotes se battant pour la position et les points.

« C’était amusant, pour être honnête, de voir d’autres gars se battre devant vous, presque se faire éliminer, tout ce genre de choses… il faut juste être très alerte mais je veux dire, je pense que nous avons tous été confrontés à ce genre de choses, » il a dit.

«Certains se battaient également pour leurs positions, puis vous vous retrouvez pris dans le combat dans lequel ils sont avec d’autres voitures. Bien sûr, ils essaient aussi de courir pour leur meilleur résultat. J’ai passé un bon moment en Russie. (Reportage d’Alan Baldwin ; Reportage supplémentaire d’Agnes Carlier)