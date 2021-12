Horner : L’un des meilleurs tours de l’année de Max, maintenant à convertir

Christian Horner était très satisfait du tour remporté par Max Verstappen en pole position du Grand Prix d’Abou Dhabi, le qualifiant de meilleur de l’année alors que leur pilote vedette se met aux avant-postes avant la course qui décidera du champion du monde de Formule 1 2021.

Verstappen a failli réaliser le tour de l’année la dernière fois en Arabie saoudite, mais a raté. Cette fois, sur le circuit de Yas Marina, il a fait amende honorable en réalisant un tour sans faute, trois dixièmes d’avance sur le meilleur effort de Hamilton. révélateur, tôt une seconde sur Sergio Perez dans la voiture sœur.

Verstappen était dans une autre ligue samedi; Horner est d’accord : « C’était l’un des meilleurs tours de Max de l’année, mais maintenant nous devons essayer de le convertir demain.

« Les deux runs en Q3 étaient exceptionnels et c’était un excellent travail d’équipe de Checo pour lui donner le remorquage comme il l’a fait, cela valait un dixième ou deux, mais pas une demi-seconde. Max a tout donné et s’en donne à coeur joie, il a tout jeté dessus.

« Il faut donner du crédit à Checo, il a été un vrai coéquipier consciencieux et a sacrifié ses tours ce soir, nous ne pouvons pas demander plus que cela », a ajouté Horner.

On n’est pas trop énervé de commencer sur les softs

Alors que Perez semblait être devant Verstappen, il n’était pas assez proche pour donner un remorquage significatif, avec des calculs indiquant que la voiture n°33 était à 2 km/h supplémentaires à travers le radar, ce qui ne tenait guère compte de l’écart. Néanmoins, l’intention d’aider son jeune coéquipier était ici de la part du vétéran mexicain.

L’inconvénient pour Red Bull est que Verstappen a laissé tomber son Pirelli moyen au cours d’une deuxième course inutile en Q2, ce qui a incité Red Bull à déplacer la stratégie de course vers les pneus souples Pirelli à bande rouge, au lieu des pneus moyens qui étaient leur intention initiale; aussi le caoutchouc sur lequel les Mercs commenceront.

Cependant, cette réalité n’a pas stressé Horner : « Quand nous avons discuté des stratégies ce matin, nous étions très 50/50, donc nous ne sommes pas trop fâchés de commencer sur les softs, le médium est un peu plus robuste mais ça va être intéressant de voir comment ça se passe.

« La position de la piste sera également cruciale compte tenu de la dégradation. Nous devons juste baisser la tête et faire notre meilleure course demain, car nous savons à quel point Mercedes est bonne sur cette piste, c’est l’un des circuits les plus forts de Lewis, nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes et j’espère que nous en ferons assez pour le gagner », a ajouté Horner.

Son équipe fait face à une tâche difficile pour combler le déficit de 28 points de Mercedes dans cette dernière course ; ainsi, l’accent sera mis sur la quête de Verstappen pour être champion de F1 pour la première fois, ce qu’il serait s’il terminait devant Hamilton ou si le Britannique ne marque pas de points ce jour-là.

