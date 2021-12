Horner : Max le garçon contre Mercedes la machine

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a qualifié son pilote vedette Max Verstappen d’opprimé courageux contre la «machine» dirigée par Lewis Hamilton qui est la puissante Mercedes dans la bataille pour le titre de Formule 1 2021.

Avant le Clash of the Titans de F1, le pilote néerlandais est à égalité de points avec le septuple champion du monde de Mercedes, mais devant le Britannique 9-8 sur les victoires, avant la confrontation décisive de dimanche au Grand Prix d’Abou Dhabi.

Horner a déclaré que Hamilton, le pilote le plus titré de tous les temps, avait utilisé « tous les outils à sa disposition » pour mettre Verstappen sous une pression énorme et avait été « soutenu par la machine médiatique Mercedes ».

« Ce qu’il faut retenir à propos de Max, c’est qu’il n’est qu’un jeune garçon », a-t-il déclaré aux journalistes.

« C’est un jeune de 24 ans qui conduit avec bravoure, avec passion, avec habileté, avec détermination. C’est juste un gars qui vit son rêve et fait son travail. Et il affronte non seulement Lewis, mais une énorme machine de Mercedes-Benz. »

Horner : l’équipe Mercedes F1 est devenue une machine au cours des sept ou huit dernières années

L’équipe Red Bull appartient à la société autrichienne de boissons énergisantes, un conglomérat privé avec des ventes mondiales de 6,3 milliards d’euros (7,11 milliards de dollars) l’année dernière.

L’équipe Mercedes F1 est détenue à parts égales par la société mère Daimler, le directeur de l’équipe Toto Wolff et le géant pétrochimique Ineos.

Les deux sont bien financés et doivent réduire leurs dépenses pour se conformer à un plafond budgétaire de 145 millions de dollars, ce qui est encore bien plus que ce dont certains rivaux disposent.

Horner a déclaré qu’il y avait eu un « récit très clair » à l’approche d’Abou Dhabi avec Verstappen, mis en lumière pour son approche agressive et sans compromis de la course, décrite comme « Mad Max ».

Horner : Je ne peux pas croire qu’il soit particulièrement confortable d’être battu par un fabricant de boissons énergisantes

Il a déclaré que Mercedes avait plus de spécialistes du marketing que Red Bull n’avait de mécaniciens et a suggéré que le constructeur allemand était contrarié d’être battu par son équipe.

« Si vous pensez à la taille de Mercedes dans le monde… à la puissance qu’ils exercent avec les médias du monde entier, je pense que nous sommes insignifiants en comparaison.

« L’équipe de Formule 1 Mercedes est devenue une machine au cours des sept ou huit dernières années au cours de leur période de domination et a évidemment le poids et la puissance de la société mère derrière elle.

« Je ne peux pas croire qu’il soit particulièrement confortable d’être battu par un fabricant de boissons énergisantes », a aventuré Horner.

Mercedes a remporté les sept derniers championnats des pilotes de F1 et des constructeurs de F1, après les quatre championnats consécutifs de Red Bull de 2010 à 2013. (Reportage d’Alan Baldwin)

🗣 « Nous avons apporté quelques modifications à la configuration au cours des deux sessions et je pense qu’elles sont positives. » @Max33Verstappen sur la pratique #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VefW64yPy3 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 10 décembre 2021