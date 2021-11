Horner : Mercedes en a encore un peu dans la poche

Le leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen, a bouclé vendredi une demi-seconde plus rapide que Lewis Hamilton de Mercedes lors du Grand Prix de Mexico, mais le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, se méfie de ses rivaux.

Verstappen a réalisé un meilleur temps d’une minute 17,301 secondes dans l’après-midi sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez à haute altitude, avec le septuple champion du monde de F1 Hamilton troisième plus rapide et 0,509 plus lent.

Valtteri Bottas avait mené Hamilton dans un doublé Mercedes le matin mais a fini 0,424 plus lentement que Verstappen après le déjeuner.

Le héros local Sergio Perez, qui a filé et a heurté le mur lors des premiers essais, a terminé quatrième dans les deux séances pour Red Bull.

Verstappen mène Hamilton, qui a été réprimandé après la première séance pour une infraction à la piste, de 12 points avec cinq courses restantes.

Sur une piste qui a commencé sale mais qui s’est ensuite nettoyée et est devenue plus rapide, le circuit n’ayant pas accueilli de grand prix l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, le Néerlandais de 24 ans a été à la hauteur de son étiquette préférée.

« C’était une assez bonne journée, bien sûr en essayant toujours d’améliorer la voiture », a déclaré Verstappen. « Il semblait que la voiture fonctionnait assez bien, quelques points à vérifier mais plutôt bien. Nous avons un bon pressentiment… c’est un début de week-end positif.

Le patron de l’équipe Red Bull, Horner, a déclaré que ses deux pilotes montraient des performances raisonnables sur les courts et les longs relais : « Je pense que Mercedes a encore un peu dans la poche, donc je ne pense pas que nous ayons encore vu tout le potentiel.

« Nous avons vu toute l’année qu’il y a eu moins d’un dixième entre les voitures, et nous nous attendons à ce que ce soit le cas samedi. »

Hamilton a déclaré qu’il n’y avait eu aucun problème majeur et qu’il n’avait aucune inquiétude réelle : « Je pense que nous donnions absolument tout ce que nous avions et je pense qu’ils étaient juste plus rapides que nous pour le moment. Nous manquons d’appui, c’est probablement pourquoi nous avons une demi-seconde d’écart entre nous.

Pierre Gasly d’Alpha Tauri a terminé cinquième et Carlos Sainz de Ferrari sixième le matin avec des positions inversées lors de la deuxième séance lorsque Charles Leclerc de Ferrari a terminé septième et Yuki Tsunoda d’AlphaTauri huitième.

McLaren, qui luttait contre Ferrari pour la troisième place du classement général, a connu un départ difficile sur le circuit de haute altitude avec l’Australien Daniel Ricciardo 14e et le Britannique Lando Norris 15e dans la matinée.

Norris était 12e et Ricciardo 15e dans l’après-midi, l’Australien mettant fin à la séance tôt en raison d’un problème de boîte de vitesses.

« Ce n’est pas une séance facile pour nous, les pilotes ont vraiment du mal avec l’équilibre de la voiture et ne font pas les tours », a déclaré le patron de l’équipe Andreas Seidl. « On a du travail.

« Ferrari a définitivement fait un bon pas en avant lors des deux ou trois dernières courses et ce sera difficile de rester devant, mais nous allons tout donner », a ajouté Seidl. (Reportage d’Alan Baldwin)