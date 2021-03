Horner: Mercedes sont les titans absolus du sport

Max Verstappen mettant fin à la série record de – «titans de la Formule 1» – Lewis Hamilton et Mercedes cette année serait la plus grande réussite de Red Bull à ce jour au sommet du sport, déclare le directeur de l’équipe Christian Horner.

Les espoirs d’une bataille beaucoup plus rapprochée entre les rivaux augmentent alors que le sport se prépare à entamer une nouvelle saison avec le Grand Prix de Bahreïn de ce week-end.

Mercedes a remporté tous les titres de F1 depuis 2014 tandis que Sir Hamilton, qui peut devenir le premier pilote à remporter 100 courses, vise une huitième couronne sans précédent.

Le joueur de 36 ans et son équipe sont peut-être favoris en raison de ses performances passées et de ses règles stables, mais Red Bull s’est démarqué lors des tests alors que Mercedes a connu des difficultés et que Verstappen, le meilleur des autres l’année dernière, a Hamilton dans sa mire.

« Gagner avec Max serait notre plus grande réussite en Formule 1 pour la taille du défi », a déclaré Horner, dont l’équipe a remporté quatre doubles de titre successifs de 2010-13 avec Sebastian Vettel, a déclaré à ..

«Ce sont des titans absolus du sport en ce moment. Je pense que ce serait notre plus grande réussite si nous pouvions les battre », a déclaré le patron de l’équipe Red Bull de Hamilton et Mercedes.

Verstappen, 23 ans, est également le plus jeune vainqueur de la Formule 1 avec le pilote néerlandais seulement 18 ans lorsqu’il a remporté sa première victoire pour Red Bull.

Vettel, maintenant avec Aston Martin, avait également 23 ans lorsqu’il est devenu le plus jeune champion.

Horner, s’exprimant alors que son équipe annonçait un partenariat de données avec le géant de la technologie Oracle, ne se faisait aucune illusion sur la tâche à venir: «Lewis est le pilote le plus titré de tous les temps et il vient juste d’atteindre ces records, il est donc toujours à son apogée et ce qu’il est. atteint dans le sport est inégalé.

«Il va être un énorme adversaire cette année et il entre dans la saison absolument le favori pour défendre sa course à plusieurs reprises au championnat. Nous sommes toujours les outsiders, mais nous sommes un challenger et nous n’abandonnerons jamais.

«Mercedes évolue à un niveau si élevé que nous allons devoir nous débrouiller hors de nos skins pour atteindre le genre de niveau qui nous permettra de les battre et de les battre de manière constante. Je ne pense même pas à cela ou à ce que cela donnerait », a ajouté Horner.

Verstappen a remporté deux courses l’an dernier contre les 11 de Hamilton, le champion ne commençant que 16 des 17 après avoir été testé positif au COVID-19.

«Max est en pleine forme. Je pense que nous avons une voiture décente pour démarrer la saison et c’est à nous de fournir une voiture compétitive », a déclaré Horner.

Red Bull a changé de composition cette année avec l’expérimenté Mexicain Sergio Perez – vainqueur à Bahreïn en décembre dernier – remplaçant le jeune thaïlandais Alex Albon aux côtés de Verstappen dans ce qui promet d’être la plus longue saison de 23 courses.

«Il est super motivé. Il sait que c’est la plus grande chance de sa carrière et il est déterminé à la prendre à deux mains. J’ai été impressionné par la façon dont il s’est appliqué jusqu’à présent », a ajouté le patron de l’équipe Red Bull.

Reportage par Alan Baldwin)