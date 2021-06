Horner : Ne croyez pas que Mercedes ne mettra pas à jour la W12

Alors que Mercedes affirme qu’ils se concentrent principalement sur la voiture de l’année prochaine, le patron de Red Bull Christian Horner n’en croit pas un mot, car les champions du monde vont devoir faire quelque chose de spécial pour contenir les Bulls rampants et leur as Max Verstappen.

Après une victoire bien méritée dans leur Grand Prix de Styrie à domicile, où ils ont battu Mercedes de manière convaincante, le patron de l’équipe Red Bull Christian Horner ne croit pas que leurs rivaux ne se lanceront pas dans une autre mise à jour de la W12, d’ici la fin de la saison.

Le patron de Mercedes F1 Toto Wolff a suggéré, au cours du week-end au Red Bull Ring, que son équipe se concentrait sur 2022, avec peu de développement pour la W12, que Lewis Hamilton utilise pour sa défense de titre et sa quête d’un huitième titre.

Mais Horner ne l’achète pas : « Ce que fait Mercedes, c’est vraiment leur affaire. Nous sommes donc juste concentrés sur nous-mêmes et nous savons que Toto aime jeter la lumière ailleurs, donc je ne peux pas croire qu’ils passeront le reste de l’année sans mettre un seul composant sur la voiture.

« Mais comme je l’ai dit, ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur notre propre travail. Bien sûr, c’est un exercice d’équilibre entre cette année et l’année prochaine, mais si cela signifie que nous devons tous travailler un peu plus dur que les autres équipes, nous sommes tout à fait prêts pour cela.

Fin dimanche, l’équipe de Horner était en tête du classement des constructeurs avec 40 points, avec Verstappen 18 points d’avance sur Hamilton au classement des pilotes. Les efforts sont clairs pour tous dans le paddock, du greffon dur et des morceaux utiles qui sortent de Milton Keynes et de Honda.

Horner a expliqué la manière Red Bull : « Je pense que nous avons toujours cru en tant qu’équipe de course que vous aviez mis en place des développements. Par exemple, tu sais Monza il faut faire un jeu d’ailes comme à Monaco…

“Mais bien sûr, c’est un exercice d’équilibre entre 2022 et cette année, mais il s’agit d’appliquer votre ressource de manière sélective, prudente et efficace et je pense que toute l’équipe technique, l’équipe de production, les équipes opérationnelles font tous un travail phénoménal. . “

Alors que dans le passé, Red Bull a poussé Mercedes, seulement pour qu’ils l’accélèrent d’un cran, mais pas ces jours-ci, comme en témoignent les récentes courses où la RB16B a un avantage, en particulier entre les mains douées de Max.

Horner, réfléchissant à la course, a poursuivi : « Je pense que depuis la saison à ce jour, c’était la première fois que nous avons réussi à dépasser cela en les gardant à portée du DRS. Donc, creuser l’écart jusqu’à quatre ou cinq secondes avant le premier arrêt, puis s’accumuler.

“Max avait environ 15 secondes d’avance lorsque Lewis s’est à nouveau arrêté pour obtenir le tour le plus rapide. Oui, sans doute, c’était notre performance la plus forte et la plus complète jusqu’à présent cette année”, a aventuré Horner.

Dans la voiture sœur, Sergio Perez a terminé quatrième après une course poursuite qui a nécessité quelques centaines de mètres de plus pour arracher la troisième place à Valtteri Bottas, mais ce n’était pas le jour où un rare arrêt au stand tardif a coûté au Mexicain un podium.

« Alors la pole position, notre première pole ici et la victoire, ça a été deux bons week-ends jusqu’à présent. C’était vraiment dommage que nous n’ayons pas eu Checo là-haut aussi après un premier arrêt aux stands difficile, mais sa récupération, lorsque nous sommes passés aux deux arrêts, a été phénoménale », a ajouté Horner.

En conclusion, l’évaluation de Hamilton après avoir terminé deuxième dimanche résume le dilemme de Mercedes : « Ils sont plus rapides, ils sont juste plus rapides. Il n’y a pas grand chose que je puisse faire à cet égard.

«Nous devons trouver des performances, nous avons besoin d’une sorte de mise à niveau, nous devons pousser. Je ne sais pas si c’est juste l’aileron arrière ou si c’est la mise à niveau du moteur.

“Nous devons trouver des performances quelque part”, a insisté Hamilton dans un signal clair à son équipe, suggérant que Horner a raison; Mercedes devra creuser dans leur coffre de guerre ou Eight-&-Huit n’arrivera pas, Verstappen repartira avec son premier titre en F1 et Lewis ne sera pas content.