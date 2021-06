Horner ne sait pas si des pressions de pneus plus élevées empêcheront d’autres échecs au GP de France · .

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, ne sait pas si les pressions de pneus plus élevées imposées pour la course de ce week-end empêcheront une répétition des échecs qui ont forcé l’une de ses voitures à quitter le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Max Verstappen s’est écrasé alors qu’il menait la course sur le circuit de la ville de Bakou lorsque son pneu arrière gauche est tombé en panne avec cinq tours à faire.

Le fournisseur officiel de pneus de F1, Pirelli, stipule des pressions minimales de départ des pneus pour chaque week-end de course. Ceci est fait pour empêcher les équipes d’essayer d’obtenir un avantage en termes de temps au tour en utilisant des pressions inférieures à celles que les pneus peuvent supporter.

Cependant, Pirelli pense que certaines équipes ont trouvé des moyens de faire fonctionner leurs pneus à des pressions plus basses que prévu pendant les séances. Une directive technique mise à jour est entrée en vigueur pour ce week-end qui vise à empêcher cela.

Pirelli a également augmenté les pressions de démarrage minimales de ses pneus arrière de 2 psi. Mais Horner n’est pas sûr qu’ils soient allés assez loin.

“Tout d’abord, nous étions simplement ravis qu’aucun conducteur n’ait été blessé la semaine dernière, car il est évident que les accidents sur cette ligne droite avec des murs à proximité ne sont jamais bons à voir”, a-t-il déclaré à Sky.

« Nous avons pleinement travaillé avec Pirelli et la FIA pour qu’ils essaient de comprendre ce qui s’est passé parce que nous avons travaillé dans le cadre des directives et des prescriptions de Pirelli et ainsi de suite.

« Alors, vous devez vous demander, pourquoi est-ce arrivé ? Le résultat est donc qu’évidemment les pressions ont augmenté. Est-ce que 2 psi est suffisant pour empêcher [that] quelque chose pourrait encore arriver? Je ne sais pas.

« Nous devons évidemment nous appuyer sur Pirelli et son expertise technique. Mais j’espère que nous ne verrons pas d’incidents comme nous l’avons vu de toute évidence en Azerbaïdjan.

Le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré qu’ils fixaient toujours leurs prescriptions de pneus dans le but d’éviter les défaillances, mais Bakou a montré qu’ils devaient aller plus loin.

“Nous prenons toujours une marge dans nos prescriptions pour être sûr que rien ne se passe”, a-t-il déclaré. «Maintenant, nous avons appris que cette marge peut probablement ne pas être suffisante.

« C’était le cas même à Bakou, mais ce n’était pas le cas pour tout le monde. C’est important à souligner car nous avons vérifié plusieurs pneus de voitures différentes et nous n’avons rien trouvé d’anormal sur les pneus ni d’amorce de panne ou tout autre élément pour nous dire que nous étions vraiment à la limite.

« Nous devons donc toujours trouver un équilibre entre cette marge et une prescription en phase avec les performances des pneus. Nous avons dû réagir à ce qui s’est passé à Bakou, et c’est exactement ce que nous avons fait, c’est tout.

