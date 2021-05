Horner: Nous avons désespérément besoin que Perez soit dans le mix

Red Bull a besoin de Sergio Perez pour améliorer son jeu et être beaucoup plus proche de l’avant pour faire pression sur Mercedes et aider Max Verstappen dans sa bataille pour le titre avec Lewis Hamilton, a déclaré le patron de l’équipe Christian Horner après le Grand Prix d’Espagne 2021.

Perez a débuté à la huitième place, après avoir souffert de douleurs à l’épaule lors des qualifications, et a terminé cinquième sur le Circuit de Catalunya de Barcelone – plus d’une minute derrière le vainqueur de Mercedes, Lewis Hamilton.

Hamilton et Verstappen, sept fois champions de F1, étaient tellement en avance sur les autres que la stratégie décisive d’un deuxième arrêt au stand et de pneus neufs s’est ouverte au pilote Mercedes alors qu’il chassait son rival Red Bull.

“Nous avons désespérément besoin de lui (Perez) pour être dans cet écart afin que Mercedes ne dispose pas des options stratégiques dont ils disposaient”, a déclaré Horner. «Je suis convaincu que cela viendra pour Checo (Perez) car il trouvera plus de confiance et de temps dans la voiture.

Helmut Marko a fait écho à son collègue: «Cela aurait été plus facile si Perez avait toujours été aux avant-postes, il progresse lentement. J’espère qu’à Monaco, il réussira bien en qualifications, car la vitesse de course n’est pas si cruciale sur cette piste.

Perez, un vainqueur de la course avec Racing Point (maintenant Aston Martin) la saison dernière, a été recruté en tant que pilote expérimenté pour apporter une puissance de feu supplémentaire à l’arsenal de Red Bull alors qu’ils montent un défi de championnat sérieux.

Les derniers coéquipiers de Verstappen n’avaient pas réussi à performer au niveau du pilote néerlandais, le laissant exposé à la stratégie de ses rivaux même lorsqu’il était en tête.

Perez a déclaré qu’il avait besoin de temps pour se sentir pleinement à l’aise dans la voiture, cependant: «Je deviens plus confiant avec la voiture maintenant et chaque fois que j’arrive à la fin d’un week-end, je pense: ‘J’aurais aimé que le week-end ne commence que maintenant . »

“De plus, chaque circuit est différent, donc ce que j’apprends ici sera différent de ce dont j’ai besoin à Monaco mais l’essentiel est que je m’adapte encore et j’espère que bientôt nous pourrons être à 100%”, a ajouté le Mexicain après la course de dimanche.

Monaco, où la position sur la grille est d’une importance cruciale sur un circuit urbain serré et sinueux avec peu de dépassements, est la prochaine course le 23 mai. (Reportage par Alan Baldwin)