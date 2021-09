Horner : Perez « savait quel était son rôle » lors de la signature

in

Christian Horner a déclaré que Sergio Perez savait quel serait son travail lorsqu’il a rejoint Red Bull, “aider Max et l’équipe à remporter le titre”.

Perez a rejoint Red Bull au début de cette année, le pilote mexicain devenant le troisième coéquipier de Max Verstappen en autant de saisons.

Comme Pierre Gasly et Alex Albon avant lui, Perez devance Verstappen au classement Pilotes.

Alors que le Néerlandais a 226,5 et sept victoires en course, Perez n’a que 118 points et une victoire, P1 en Azerbaïdjan.

Bien qu’il ait déjà été confirmé par Red Bull pour le championnat de l’année prochaine car son travail n’est pas de défier Verstappen, il « aide » son coéquipier à remporter le titre Pilotes.

“Au milieu du triple titre, nous avons confirmé que Checo resterait dans l’équipe en 2022”, a commencé Horner en référence à Pérez. « Nous pensons qu’il en a fait assez pour justifier un autre contrat.

« Il savait quel était son rôle cette année : aider Max et l’équipe à remporter le titre.

“Bien sûr, avec une nouvelle voiture pour 2022, avec l’expérience qu’il a, le garder était l’option correcte et logique.”

Si Max Verstappen résiste à nouveau à la tempête d’un bastion Mercedes, alors sa route vers le Championnat du monde semblera beaucoup plus claire.https://t.co/E1ebuVyTYm #F1 pic.twitter.com/Gzq7M34TsJ – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 septembre 2021

Perez a déjà aidé Verstappen à plusieurs reprises cette saison, la plus récente étant à Monza lorsqu’il a donné le coup d’envoi à son coéquipier lors des qualifications de vendredi soir.

Considéré comme valant une demi-seconde, Verstappen s’est qualifié P3 derrière les pilotes Mercedes tandis que Perez était neuvième.

Horner a dit : « La façon dont il [Perez] réalisé à Monza, donnant le souffle à son équipier à chaque séance… Il jouait le rôle parfait en tant que pilote d’équipe et c’était dommage qu’il ne soit pas sur le podium.

« Mais de belles courses sont à venir pour Checo et j’ai le sentiment que les choses vont très bien se passer pour lui. Il a eu de la malchance et je pense que cela va changer.

Horner a laissé entendre qu’une course où Perez ne sera pas appelé à aider Verstappen sera sa course à domicile, le Grand Prix du Mexique.

Là, tout sera à propos de Perez, du moins c’est comme ça en ce moment.

“Le GP du Mexique va être quelque chose de spécial”, a ajouté le patron de l’équipe. «Je pense que nous pouvons nous attendre à voir des scènes similaires à celles de Zandvoort.

“Ce sera génial pour Checo de faire l’expérience de ce niveau de soutien à la maison et je suis sûr que cela l’inspirera à réaliser quelque chose de spécial. Nous l’attendons tous avec impatience. »