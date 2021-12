Horner prolonge son contrat avec Red Bull

Le patron de Red Bull, Christian Horner, restera à la tête de l’équipe de Formule 1 pendant un certain temps, car Motorsport a annoncé que Horner avait prolongé son contrat avec la société de boissons énergisantes jusqu’en 2026.

Le conseiller Red Bull, le Dr Helmut Marko, a révélé au programme Sport and Talk de Servus TV dans une interview conjointe avec le nouveau champion de F1 de l’équipe, Max Verstappen, que la stabilité au sein de l’équipe était cruciale, en particulier avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2022.

« C’est un chef d’équipe charismatique qui, d’ailleurs – avant même que vous [Max] – travaillait sur la prolongation de son contrat jusqu’en 2026 », a déclaré Marko à Servus TV.

La stabilité est la clé

« Nous voulons avoir de la stabilité pour toute l’équipe, ou du moins dans les postes clés, pendant les années de transition jusqu’à ce que la nouvelle réglementation moteur arrive et que les nouvelles règles châssis soient en place.

« Cela fonctionne très bien », a déclaré Marko à propos de la configuration de gestion qu’ils ont chez Red Bull. « Christian est le patron de l’équipe, il est aux yeux du public et je suis un peu plus en retrait.

« Mais nous coordonnons tout bien, fixons les lignes pour l’équipe et pour le staff », a révélé l’Autrichien.

« Dans les questions politiques, nous parlons aussi généralement la même langue.

« Je pense que le succès montre également notre similitude », a-t-il affirmé.

Chrétien qui ?

Christian Horner est devenu le plus jeune directeur d’équipe en F1, lorsque Red Bull l’a choisi en 2005 pour diriger sa nouvelle équipe, après avoir repris les opérations de l’équipe Jaguar F1. Horner avait 31 ans à l’époque.

Avec l’arrivée du gourou du design Adrian Newey moins d’un an plus tard, l’équipe s’est engagée sur une voie de croissance qui a culminé en 2010, Red Bull remportant le doublé du titre F1, avec Sebastian Vettel au volant, faisant de l’Allemand le plus jeune champion de F1 dans le sport. ‘ histoire à ce jour. Ils ont continué à dominer entre 2011 et 2013 et ont également remporté trois autres doubles de titre avec Vettel.

Horner était fondamentalement un « personne » dans le sport lorsque Marko l’a sélectionné pour diriger Red Bull, a-t-il déclaré : « Mateschitz a d’abord dit ‘Christian Who ?’

« Horner, bien sûr, n’avait aucune expérience en Formule 1, mais je le connaissais déjà depuis la Formule 3000.

« Je connaissais ses ambitions et je savais aussi déjà quelles qualités il avait en lui.

« Cela s’est développé de manière fantastique », a conclu le joueur de 78 ans de Graz, en Autriche.

Avec Marko n’entrant pas dans les détails de la prolongation du contrat avec Horner, et si le stylo a été mis sur papier, Motorsport a révélé qu’ils avaient appris des « enquêtes » effectuées, qu’un contrat avait en fait été signé maintenant le Britannique dans son poste de Red Bull chef d’équipe jusqu’en 2026.

Red Bull a peut-être raté le titre des constructeurs F1 de cette année, mais bourdonne du fait que leur as Max Verstappen a arraché la couronne des pilotes au septuple champion du monde Lewis Hamilton, dans le dernier tour de la finale de la saison de cette année, le GP d’Abou Dhabi sur le circuit de Yas Marina.